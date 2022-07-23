客家小炒南區初賽由屏東廚師奪冠　高雄無望留冠軍

為推廣客家美食及協助帶動客庄社區經濟，客委會推辦「2022客家小炒全國爭霸賽」，在全台分北、中、南、東4區進行初賽，最終場南區初賽今天在高雄美濃區公所前廣場登場。初賽冠軍由來自屏東的廚師，以客家美食融合在地食材奪冠，無望將冠軍留在高雄。

經評審，共有120家取得參賽資格，包含在地人氣餐館、複合式經營餐廳、特色私廚等，投入競賽；南區初賽優選由屏東潮州的「胖匠守作料理」奪冠，亞軍及季軍則為「里長台灣鯛」與「悠活渡假村」，冠軍可獲5萬元獎金、亞軍3萬元季軍則是2萬元，其餘佳作為5000元。

這次南區初賽奪冠的主廚施俊守說，去年就有參加競賽，但未能拿下好成績，今年再接再厲，花了一個多月的時間構思料理，將客家小炒融入屏東在地龍膽石斑、東港櫻花蝦等食材，口感特殊極具創意，才能有幸獲獎。

陳其邁表示，除了的客家的美食，還有客家語言、文化及產業都能讓更多不同族群的人了解到客家文化之美，若來高雄東九區，沒到美濃體驗客家庄生活，就枉費此行。

客家政策方面，陳其邁說，市府有三大復興，一個語言，推動幼兒園課餘沉浸式教學，及國高中客華語沉浸式教學；二是文化，由客家鄉親作家文學、藝術、各領域的創作；三則是除傳統農業外，田園景色、觀光休閒及美食等等，都屬產業復興的一部分。