暑氣逼人！ 柯志恩：應有專責單位朝林蔭城市前進
今天是24節氣中的「大暑」，國民黨高雄市長參選人柯志恩說，高雄機車超過200萬輛，全台第一愛騎機車的城市，不少機車族停等紅綠燈要先找陰涼處，「不只要跟烈陽躲貓貓，還要跟警察躲貓」，高雄不缺樹也不缺公園，而是要有專業單位統籌樹木業務，高雄才能朝林蔭城市前進。
柯志恩今天在臉書發文，她指出，高雄人口近273萬，就有超過200萬輛機車，去年還成為全台「第一愛騎機車」的城市，停紅綠燈時，機車族騎車要先找陰涼處。
有市民告訴柯志恩說，高雄道路缺乏大樹遮蔭，尤其現在每天都30幾度，在烈陽下停等紅綠燈，讓人吃不消；不只要跟烈陽躲貓貓，還要跟警察躲貓貓，但為躲樹蔭，行駛中突然減速、煞車，隨之而來的可能不只罰款，還有交通安全的風險。
柯志恩認為，高雄不缺樹也不缺公園，而是需要在「對的地方，種對的樹種」，有些行道樹，在果實掉落後會造成路面濕滑、輪胎打滑，對用路人都有潛在風險。
柯說，「我們是不是可以向其他國內外城市借鏡，建立統籌全市樹木業務的專業單位，而非分散在各局處科中，讓高雄向林蔭城市前進」，道路蔭涼處多了，用路環境就更友善。
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