金門縣真善美聯誼會正式成立 首任會長由洪慧玉出任

金門縣真善美聯誼會今天舉行成立及授證典禮，救國團主任葛永光親自跨海主持，葛永光表示，「金門縣真善美聯誼會」是救國團最美麗部隊的最後一塊拼圖，期許他們未來能發揮女性特質，結合在地公益團體，服務在地民眾和弱勢團體。

金門縣真善美聯誼會今天在假金門青年活動中心舉行成立典禮，包括葛永光、金門副縣長李增財、金門縣社會處長董燊、全國真善美聯誼會總會長周淳卿、金門縣團委會主委陳金福、國民黨金門縣主委吳興邦、各鄉鎮長都到場參與。

葛永光表示，在救國團即將慶祝70週年之際，金門縣真善美聯誼會的成立，別具意義，這也是救國團第20個成立的真善美聯誼會，更是真善美聯誼會在台灣的最後一塊拼圖。

葛永光表示，金門縣真善美聯誼會集結全縣教育、學術、企業、政治和媒體等領域女性菁英，都是一時之選，葛永光也說，真善美聯誼會是救國團「最美麗的部隊」，美的不只是成員的外表，更是她們的內心，尤其女性柔性力量，堅忍與愛心的特質，往往比男性對國家社會產生更大的正面力量。

金門縣真善美聯誼會首屆會長由馬家麵線總經理洪慧玉擔任，她在致詞表示，真善美聯誼會在台灣已有34年的歷史，金門是第20個成立的分會，未來將利用這個平台，多做一些對國家有利的公共事務，她也提及，聯誼會的精神就是「真誠付出、善盡職責、美化人生」，未來將結合社團力量，多做一些社會服務，多關懷弱勢，建立一個真善美的社會。

今年70歲的李增財表示，他和救國團同齡，他盛讚，近年來救國團轉型成功，成為一個公益平台，許多作為也頗受社會肯定，他說， 女力崛起，只有真善美聯誼會，有辦法讓金門各行各業女性菁英，齊聚在一起，也期待他們未來有一番作為。