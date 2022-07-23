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金門縣真善美聯誼會正式成立 首任會長由洪慧玉出任

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門副縣長李增財頒贈當選紀念品給金門縣真善美聯誼會首屆會長洪慧玉。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李增財頒贈當選紀念品給金門縣真善美聯誼會首屆會長洪慧玉。記者蔡家蓁／攝影

金門縣真善美聯誼會今天舉行成立及授證典禮，救國團主任葛永光親自跨海主持，葛永光表示，「金門縣真善美聯誼會」是救國團最美麗部隊的最後一塊拼圖，期許他們未來能發揮女性特質，結合在地公益團體，服務在地民眾和弱勢團體。

金門縣真善美聯誼會今天在假金門青年活動中心舉行成立典禮，包括葛永光、金門副縣長李增財、金門縣社會處長董燊、全國真善美聯誼會總會長周淳卿、金門縣團委會主委陳金福、國民黨金門縣主委吳興邦、各鄉鎮長都到場參與。

葛永光表示，在救國團即將慶祝70週年之際，金門縣真善美聯誼會的成立，別具意義，這也是救國團第20個成立的真善美聯誼會，更是真善美聯誼會在台灣的最後一塊拼圖。

葛永光表示，金門縣真善美聯誼會集結全縣教育、學術、企業、政治和媒體等領域女性菁英，都是一時之選，葛永光也說，真善美聯誼會是救國團「最美麗的部隊」，美的不只是成員的外表，更是她們的內心，尤其女性柔性力量，堅忍與愛心的特質，往往比男性對國家社會產生更大的正面力量。

金門縣真善美聯誼會首屆會長由馬家麵線總經理洪慧玉擔任，她在致詞表示，真善美聯誼會在台灣已有34年的歷史，金門是第20個成立的分會，未來將利用這個平台，多做一些對國家有利的公共事務，她也提及，聯誼會的精神就是「真誠付出、善盡職責、美化人生」，未來將結合社團力量，多做一些社會服務，多關懷弱勢，建立一個真善美的社會。

今年70歲的李增財表示，他和救國團同齡，他盛讚，近年來救國團轉型成功，成為一個公益平台，許多作為也頗受社會肯定，他說， 女力崛起，只有真善美聯誼會，有辦法讓金門各行各業女性菁英，齊聚在一起，也期待他們未來有一番作為。

「金門縣真善美聯誼會」舉辦成立大會，與會幹部與貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
「金門縣真善美聯誼會」舉辦成立大會，與會幹部與貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
救國團主任葛永光親自跨海主持「金門縣真善美聯誼會」的成立，葛永光表示，這是救國團最美麗部隊的最後一塊拼圖。記者蔡家蓁／攝影
救國團主任葛永光親自跨海主持「金門縣真善美聯誼會」的成立，葛永光表示，這是救國團最美麗部隊的最後一塊拼圖。記者蔡家蓁／攝影
救國團主任葛永光親自跨海主持「金門縣真善美聯誼會」的成立，並親自為首任會長洪慧玉授證。記者蔡家蓁／攝影
救國團主任葛永光親自跨海主持「金門縣真善美聯誼會」的成立，並親自為首任會長洪慧玉授證。記者蔡家蓁／攝影
金門縣真善美聯誼會首屆會長洪慧玉強調，未來將結合社團力量，多做一些社會服務，多關懷弱勢，建立一個真善美的社會。記者蔡家蓁／攝影
金門縣真善美聯誼會首屆會長洪慧玉強調，未來將結合社團力量，多做一些社會服務，多關懷弱勢，建立一個真善美的社會。記者蔡家蓁／攝影

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