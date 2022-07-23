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金門拼國旅推「產業振興嘉年華」 吸引遊客到場嚐鮮
隨著疫情逐漸趨緩，國內旅遊也再次復甦，為了能搭上這一波國旅熱潮，金門縣政府特別從今日起推出「金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集」，期待能夠吸引更多民眾來到金門旅遊消費及品嚐美食，並透過這次的美食聯合行銷活動，與地區美食、伴手禮及青創業者一起拚經濟，刺激消費。
今日的啟動記者會在遊客最愛去的景點~金城鎮總兵署前廣場舉辦，由金門縣政府建設處處長李有忠主持，縣府工策會總幹事吳伯揚等人也到場參與，李有忠在致詞時表示，希望透過公部門的資源引導，在疫情期間來協助地區美食業者進行各項準備，未來可以在疫情趨緩時，再重回往日榮景、永續經營。
「金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集」，邀請在地特色美食、文創商品、人氣熟食、手作體驗攤位計21個攤位，攤位導入行動支付，同時結合金門美食讚聯合行銷活動開幕會，讓消費者在這二天能夠一次享受金門美食、購買地方文創商品及親子共同手作體驗，同時在未來一個月內更可至金門的美食業者吃美食、買伴手禮，抽價值30000元的金門5日4夜雙人遊、iPHONE等大獎，還有週週抽消費金免費請你吃美食，共同帶動地方產業提升競爭力。
這次也邀請今年度受輔導業者--荒醣製造二位創辦人唐珣及許東方分享縣府輔導心得，兩人都說，有了縣府輔導團隊專業的協助，從動線規劃、菜單設計及行銷推廣的協助、讓荒醣製造有勇氣從賣邊當的外送店，改造家傳百年古厝，現在成為一個具有日式特色的食堂。
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