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暑期樂遊金門 邀民眾吃美食縣府買單

中央社／ 金門縣23日電

金門縣政府今天在總兵署前廣場邀集在地美食文創業者擺攤，宣布「金門美食讚」美食聯合行銷活動明天開跑，最大獎是金門5天4夜雙人遊，邀民眾來金門旅遊吃美食，縣府買單。

縣府建設處表示，隨著COVID-19（2019疫情冠狀病毒疾病）疫情高峰期趨緩，進入暑假旅遊旺季，搭配已上路的交通部觀光局「國旅振興計畫」已上路，縣府擴大舉辦「金門美食讚」美食聯合行銷活動，與地區美食、伴手禮及青創業者一起拚經濟，刺激消費。

建設處長李有忠當場宣布，「金門美食讚」美食聯合行銷活動明天開跑，邀請台灣觀光客到金門來趟類出國之旅，24日至8月21日推出，只要在金門任1家餐飲業者、烘焙糕餅業者及美食伴手禮業者消費，都可參加登錄發票或收據抽獎，有機會抽得金門5天4夜雙人遊、智慧手機等大獎。8月底抽出中獎名單。

建設處表示，疫情期間，縣府為協助地區美食業者進行各項準備，在實質輔導方面，建設處強化業者服務品質與改善營運環境，例如，「荒醣製造」將隱藏在巷弄中百年傳家古厝改造成日式食堂，業者許東方和唐珣今天在現場歡迎旅客來金門，體驗離島版的深夜食堂。

此外，縣府也推薦烈嶼的「海霓蜜坊」，這是由返鄉第2代運用設計專長結合父親養殖的蜜蜂，將原本販售蜂蜜的空間改造成以蜂蜜為核心的飲品、甜點的複合式餐飲空間。建設處說，這次參與的美食特約店家有50家並持續增加中，縣府攜手美食業者一起拚經濟。

金門 疫情

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