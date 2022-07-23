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高雄市民注意！中正路右轉高速公路車道今天起調整

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
新配置完成的車道增設標誌牌，提醒右轉車靠右行駛。圖／高市交通局提供
新配置完成的車道增設標誌牌，提醒右轉車靠右行駛。圖／高市交通局提供

高雄市中正交流道附近的中正一路是苓雅、鳳山區東西向重要幹道，過去右轉車道夾處在直行汽車道與機車專用道之間，不熟悉路況的人容易混淆，右轉高速公路北上的車流也常與其他車輛打結。今天起高市交通局調整車道，中正一路的路口東側取消外側機車道，並調整為右轉車道，提醒民眾注意行車動線。

國1中正交流道北上匝道匯集三方汽車，常產生交通壅塞問題。高市交通指出，過去中正路東西向同時有三股車流爭搶匯入國1北上匝道，需壓縮其他行向以延長東向車流較多通行時間才能避免回堵。

為改善壅塞問題，交通工程科人員將西向右轉車道配置在最外側，西向右轉車流可利用中正路東西向通行時間直上匝道，如此一來，右轉車可與東向北上車流完全分隔，提昇東向車流紓解效率，此外，東向延長秒數可重新分配給其他行向車輛，減少停紅燈機率。

交通局說，車道今天完成施工調整，道路旁增設標誌牌，提醒右轉車要靠右行駛、機車靠左行駛進入專用車道，路面也增設機車專用標字，引導機車騎士安全順利通行，車道停整初期會加派警力及義交指揮引導。

高雄市中正一路右轉車道原本夾處在直行汽車道與機車專用道之間，北上高速公路車流常與其他車輛打結。圖／高市交通局提供
高雄市中正一路右轉車道原本夾處在直行汽車道與機車專用道之間，北上高速公路車流常與其他車輛打結。圖／高市交通局提供
現場施工與引導情況。圖／高市交通局提供
現場施工與引導情況。圖／高市交通局提供

車道 機車騎士 標誌

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