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金門豪雨造成路面坑洞多 養工所半年共修補351處道路

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
為了讓鄉親車行平整無礙，金門養護工程所經常會主動巡察各路段，並進行道路修補。圖／金門養護工程所提供
為了讓鄉親車行平整無礙，金門養護工程所經常會主動巡察各路段，並進行道路修補。圖／金門養護工程所提供

不穩定的天氣，可能讓道路的坑洞變多，金門養護工程所表示，今年度截至7月，道路總修補處為351處，使用常溫瀝青總修復面積為1290.79平方公尺，未來他們將持續加強道路巡查及養護工作，讓鄉親車行平整無礙。

金門前兩年遭遇五十年來的大旱，降雨稀少，但今年度梅雨季連下數周豪雨，導致道路結構必須承受鋪築材料及基底層狀況等與外部因素（氣候驟雨、管線施工品質及重車行駛等）多重考驗，不少民眾抱怨多處路面的坑洞變多。

金門縣養工所長王建貿表示，擔憂先前連日豪雨恐造成多處路面坑洞，特別多次派員巡查權管之主、次要道路，若有發現路面損壞，以臨時修補並作成記錄後，排定期程修復，另接獲各鄉鎮公所通知，也會協助進行路面及水溝修復，防止民眾行車發生意外為第一優先，並於災害結束後啟動全面巡查機制，針對各主次要道路之危險坑洞及路面損壞程度作通盤修復措施。

據統計，今年度截至7月，主、次要道路總修補處為351處，使用常溫瀝青總修復面積為1290.79平方公尺。除上述災害因素，部分道路因使用頻度高及受天候因素影響，路面難免產生龜裂與小損壞，在進行路面養護時，也已逐步使用大面積切割工法來進行例行性的路面保養與修補，目前成效良好，正在擴大辦理中，將可在減緩交通衝擊下，有效延長道路使用壽命與維持道路平整與美觀

養工所也呼籲鄉親，無論氣候晴雨，行車均應注意安全，尤其慢車道之及道路施工區域內，其路面坑洞、凹陷或孔蓋高低差皆是騎士行車安全之元兇，在執行道路巡查如有發現此類問題，會先進行修補將危害降低，並告知管線單位針對人手孔周邊應加強其施工品質，養工所也將持續加強道路巡查及養護工作，給鄉親一條舒適安全回家道路。

金門養工所同仁不時巡察道路，進行修補，希望給鄉親一條平坦的道路。圖／金門養護工程所提供
金門養工所同仁不時巡察道路，進行修補，希望給鄉親一條平坦的道路。圖／金門養護工程所提供
金門養工所在進行路面養護時，已逐步使用大面積切割工法來進行例行性的路面保養與修補，目前成效良好。圖／金門養護工程所提供
金門養工所在進行路面養護時，已逐步使用大面積切割工法來進行例行性的路面保養與修補，目前成效良好。圖／金門養護工程所提供
金門養工所同仁在進行道路修補的情況。圖／金門養護工程所提供
金門養工所同仁在進行道路修補的情況。圖／金門養護工程所提供

金門 瀝青 梅雨

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