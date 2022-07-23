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遊客太多送水量不足 小琉球頭一回啟動分區供水

中央社／ 屏東縣23日電
小琉球觀光人潮湧入。報系資料照／記者劉學聖攝影
小琉球觀光人潮湧入。報系資料照／記者劉學聖攝影

疫情趨緩湧現國旅熱潮，屏東小琉球日平均數千人登島，以致海底管線送水量不足，島上4座配水池處於低水位狀態，台水公司啟動分區供水。這也是小琉球頭一回，因遊客太多致水量不足。

屏東離島小琉球，搭船只需約20分鐘即可抵達，在這波疫後國旅熱潮中，是不少民眾離島旅遊首選。島上民生用水是透過海底管線送水至當地的4座配水池儲放，暑假因遊客量大，導致送水量不足因應用水量，配水池處於低水位狀態，不得以只好執行分區供水。

台水公司屏東區處副處長李偉立告訴中央社記者，小琉球每日送水量為5000公噸至6000公噸，暑假期間因遊客量大，每日用水量突達7000公噸，送水量不及因應使用量下，可蓄水共6800公噸的4座配水池也處於低水位狀態。自上週起，與地方討論下，決議在週一至週四採分區供水，提升蓄水池水位，週五至週日，則全島恢復供水，預估持續到暑假結束，但也會視情況滾動調整。

李偉立說，目前小琉球供水的海底管線共有2條，也在進行第3條海底管線的評估作業，島上也同步建置1萬公噸的蓄水池，完工之後應能提升蓄水量能，希望民眾節約用水，共體時艱。

陳姓居民則說，上週三輪到住家區域停水，幸好有水塔可以應急，隔天即使恢復供水，因為家住在管線末端，直到下午2時，都沒有自來水可以使用，造成不便。

小琉球 屏東

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