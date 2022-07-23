清景麟之友齊聚 teamLab未來遊樂園愈夜愈美麗

為推展藝術美學，清景麟教育基金會日前在官方臉書辦留言抽獎，邀請名字中有「清景麟」任一字的有緣人與集團企業員工一同參觀「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」高雄展，昨晚Happy Friday Night匯集上百名清景麟之友，一同領略沉浸世界級的感動。

主辦單位聯合數位文創建議觀展者，著白色或淺色系服裝，作品有許多投影，衣服就像畫布一樣，愈簡單顏色愈能呈現清晰鮮明畫面，增添看展樂趣。

清景麟教育基金會表示，去年「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」在台北展出時掀起一股炫風，社群討論度爆表，獲知該展將南下高雄展出，基金會以實際行動表達對藝文展演的支持，與主辦單位聯合數位文創合作，廣邀民眾，也嘉惠企業內部同仁與家屬，參觀這場透過科技、藝術、互動等元素交織而成的夢幻繽紛世界。

昨晚觀展觀眾年紀最小4歲，不分大人、小孩，都懷抱著興奮心情進入展區。一進入會場，絢麗燦爛色彩瞬間環繞，擁著繽紛花朵靈魂的動物或漫步天涯，或遊玩海角，小娃兒眼中滿是驚喜，興奮地手舞足蹈急忙探索。

觀眾林小姐說，有別一般靜態展覽，「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」強調探索與共創，透過科技結合，呈現帶有個人獨一無二色彩的作品，每一瞬間都充滿繽紛歡樂，「謝謝清景麟教育基金會讓我和家人度過獨特又美麗夜晚」。

另一名幸運兒玫君是清景麟教育基金會的鐵粉，時常關注追蹤基金會相關活動訊息，去年基金會首次對外號召民眾一起參與的「森麟人」植樹活動，她第一時間報名參加，並幸運中獎。

她說，自己關注清景麟教育基金會很久了，基金會熱心投入公益，關注世界環境保護教育、照顧偏鄉弱勢族群等議題，得知基金會將於今年11月4日舉行第四屆「森麟人」植樹活動，將和家人報名參加。

清景麟集團員工莊武義說，家中有2名喜歡繪畫又好奇心強烈的小男孩，原本就規畫暑假要帶小孩來體驗，感謝公司大方包場，邀請員工看展。