黑珍珠蓮霧故鄉發紓困金 近1.7萬林邊鄉民人領1200元

新冠肺炎疫情衝擊地方經濟，屏東縣33鄉鎮市，繼屏東市、三地門、里港、新園、新埤、九如、鹽埔、南州等8鄉鎮市發放金額不等振興經濟紓困金後，有「黑珍珠蓮霧故鄉」美譽的林邊鄉，郷公所也宣布自8月1日起發放每人1200元紓困金，有近1.7萬鄉民受惠。

林邊鄉長陳俊吉說，疫情蔓延2年多，衝擊各行各業，林邊鄉農漁業占大宗，銷路同樣受疫情衝擊，不少鄉民反映比照他鄉發放紓困金，為減緩鄉親民生負擔，他向鄉代會提案發放鄉親每人1200元振興經濟紓困金，代表會通過2000多萬元預算，8月1日至31日在鄉公所統一發放；金額說多不多，卻是分心意，希望能活絡地方消費，讓鄉親與商家經濟壓力稍稍喘息。

林邊鄉公所說，為避免衍生不當遷徙戶籍情形，發放對象是去年11月25日（含當日）以前戶籍已登記在林邊鄉，且今年8月1日前未遷出或死亡的鄉親，才符合領取資格；鄉親可持身分證及印章，於上班日前往領取；本人無法親自領取者，可委託他人持雙方身分證及印章代領，另同一戶口得由1名戶內成年人持其身分證、印章及全戶戶口名簿(或3個月內全戶戶籍謄本)代表領取全戶紓困金。

屏東縣林邊鄉因地勢低漥，在88水災受到重創，也因土壤含鹽量高，鹽水會讓蓮霧的甜度更高、果皮更細緻，適合蓮霧生長，色澤暗紅的蓮霧在太陽光照射下，閃耀地像珍珠般，有「黑珍珠蓮霧故鄉」美稱。

67歲陳姓蓮霧農說，近年氣候多變，蓮霧裂果多，部分轉種愛文芒果，產量已被鄰近的佳冬和枋寮鄉超越，加上疫情衝擊銷量，收入不如往年，每人1200元紓困金，可謂生活中的小確幸。