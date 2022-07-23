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影／暑期遊雙東假日爆車潮 提前分流調撥燈控變常態

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
匯集往台東和墾丁的省道台1線枋寮水底寮五岔路口，南下出遊車流高峰今天上午9時出現，警方8時21分實施南下調撥車道。記者潘欣中／翻攝
匯集往台東和墾丁的省道台1線枋寮水底寮五岔路口，南下出遊車流高峰今天上午9時出現，警方8時21分實施南下調撥車道。記者潘欣中／翻攝

疫情趨緩適逢暑假，出遊人車大增，匯集往台東和墾丁的省道台1線枋寮水底寮五岔路口，南下出遊車流高峰今天上午9時出現，警方已提前實施南下調撥車道，車流順暢。

警方說，台1線楓港以北路段10日湧現回堵車潮，上周祭出提前分流、預先調撥車道及燈控長綠三箭因應，有效紓導車流，暑假假日均比照，也提醒用路人避開交通高峰時段。

屏東枋寮警分局說，今天台1線南下出遊車流高峰期出現在9至12時，每小時均有近3000輛車次的超大量，分局提早於7時56分開始擺設南下調撥車道措施，並於8時21分調撥台1線436.5至445.5公里北上內側車道供南下行駛，總長9公里，並規畫交通快速疏導部隊於各重要路段待命，以快速排除交通事故。

警方說，上周行經台1線枋寮至枋山段的車輛，單日南下車流量突破3萬1000輛次，本周在恆春機場展開的空中嘉年華活動及好天氣加持下，估計台1線南下車流量可望來到單日3萬3000輛車次的新高點；周日北返收假車潮高峰會在中午12時至晚上8時，預計下午2時實施調撥車道，建議北返用路人避開車流尖峰時段，呼籲提早或延後返程，切勿違規行駛機慢車道，警方將加強取締違規車輛，以維護行車安全。

車道 車潮

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