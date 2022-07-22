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這些人月存百元「小願變大愛」 今捐第13輛消防勤務車

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
永旭希望工程慈善協會理事長張淑儀（左五）今率隊捐贈1輛災情勘查車給雲林縣消防局，由縣長張麗善（右五）代表受贈。記者陳苡葳／攝影
永旭希望工程慈善協會理事長張淑儀（左五）今率隊捐贈1輛災情勘查車給雲林縣消防局，由縣長張麗善（右五）代表受贈。記者陳苡葳／攝影

高雄市永旭希望工程慈善協會經常至各地從事公益活動，今天捐贈1輛災情勘查車給雲林縣消防局，補足救災、載運人員及物資、後勤補給等硬體資源；縣長張麗善在消防局1樓大廳代表受贈，並致贈感謝狀與紀念品向該會理事長張淑儀及團隊表達感謝之意。

永旭希望工程慈善協會近年累計捐贈12輛勤務車給各地消防局，張淑儀說，經費來源是成員一點一滴的付出，透過大家每月捐助100元小額善款，日積月累變成「大愛」，才有機會促成今日佳緣，再有一輛全新的「永旭13號」進駐雲林縣，盼能發揮救災功能，幫助當地需要的人。

消防局長林文山說，災情勘查車有助消防人員在災害發生時，迅速抵達現場蒐集及傳遞災情，也具救災支援功能，可完善救災工作安排與部署。

張麗善感謝慈善協會集結愛心，捐贈價值百萬的新車，還加裝消防專用警示燈、無線電等配備，讓車輛能立即站上最前線備援，為社會安全網盡一分實質心力，精神令人敬佩。

雲林縣消防局今天獲贈1輛災情勘查車，車頂及車內分別有加裝消防專用警示燈和無線電。記者陳苡葳／攝影
雲林縣消防局今天獲贈1輛災情勘查車，車頂及車內分別有加裝消防專用警示燈和無線電。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前）今至消防局1樓大廳代表受贈價值百萬的全新災情勘查車。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前）今至消防局1樓大廳代表受贈價值百萬的全新災情勘查車。記者陳苡葳／攝影

雲林 張麗善

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