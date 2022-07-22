這些人月存百元「小願變大愛」 今捐第13輛消防勤務車

高雄市永旭希望工程慈善協會經常至各地從事公益活動，今天捐贈1輛災情勘查車給雲林縣消防局，補足救災、載運人員及物資、後勤補給等硬體資源；縣長張麗善在消防局1樓大廳代表受贈，並致贈感謝狀與紀念品向該會理事長張淑儀及團隊表達感謝之意。

永旭希望工程慈善協會近年累計捐贈12輛勤務車給各地消防局，張淑儀說，經費來源是成員一點一滴的付出，透過大家每月捐助100元小額善款，日積月累變成「大愛」，才有機會促成今日佳緣，再有一輛全新的「永旭13號」進駐雲林縣，盼能發揮救災功能，幫助當地需要的人。

消防局長林文山說，災情勘查車有助消防人員在災害發生時，迅速抵達現場蒐集及傳遞災情，也具救災支援功能，可完善救災工作安排與部署。