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高雄幼兒疫苗開打首日現人潮 23、24日設接種站

中央社／ 高雄22日電

高雄市今天開始接種幼兒疫苗，各合約醫療院所陸續出現接種潮，高市府表示明、後天2歲到5歲童可到小兒莫德納疫苗接種站打疫苗，須上網預約，接種完畢還贈送兒童牙刷。

高雄6個月至5歲幼兒COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗今天起開放到224間合約醫療院所接種。高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎告訴中央社記者，今天陸續有不少家長帶著孩子到醫療院所接種，但因接種工作尚在進行中，還未統計接種人次，目前無接獲不良反應回報。

潘炤穎說，23、24日也在岡山慈濟園區、高雄國際會議中心、中油宏南訓練教室、鳳山行政中心大禮堂、小港高中等處設有社區接種站，限2歲到5歲幼兒，須上網預約，目前已有1800人次預約明天接種幼兒莫德納疫苗；未滿2歲的小朋友考量需要更周全的醫療環境，建議家長就近向224家幼兒疫苗合約院所預約接種。

高雄市長陳其邁也透過新聞稿指出，家長可儘速幫家中小朋友預約疫苗接種，獲得足夠保護力，提醒要攜帶健保卡及兒童健康手冊，明、後天在10處社區接種站完成接種者，還送兒童牙刷1支。

高市府指出，目前正處於登革熱流行期，市府防疫團隊今天上午到前鎮區辦理登革熱除斑社區動員，投入98人執行瑞興里等5里孳生源清除及化學防治工作，孳生源清除共計272戶、孳生源15個；並提醒民眾落實社區環境整頓以降低社區病媒蚊密度，以維持高雄市連續2年「登革熱零本土個案」防疫佳績。

莫德納疫苗 高雄市長 登革熱

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