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大義宮飼養海龜 澎政府協調擇期野放

中央社／ 澎湖縣22日電

澎湖大義宮所飼養的保育類海龜，最近先後發生3隻死亡，僅剩2隻，澎湖縣政府農漁局今天與廟方管委會協調，達成步共識，將僅存的2隻海龜經野訓後再行野放，重返大海。

澎湖縣政府農漁局表示，大義宮所飼養的3隻綠蠵龜與2隻玳瑁海龜，6月27日有2隻綠蠵龜先後死亡，7月初再發生1隻玳瑁海龜死亡，中華鯨豚協會與成功大學分別進行龜體解剖與水質採樣檢測等，近期可望提出解剖病理報告，解開海龜死亡原因。

澎湖大義宮地下蓮花池，僅剩綠蠵龜和玳瑁海龜各1隻存活，農漁局協調水試所澎湖海洋生物研究中心先行移至中心海龜收容中心，目前在中心的戶外池調養，情況良好。

澎湖西嶼大義宮民國59年開始收養受傷或殘疾的海龜，並在79年野生動物保育法施行前，是全國唯一的收養海龜民間單位，期間飼養數量最高達18隻，但因地下室環境飼養海龜，引發保育團體抨擊，海龜的數量也逐年的減少，今年僅剩5隻，最近先後3隻死亡，剩綠蠵龜和玳瑁海龜各1隻，目前也移往水試所澎湖海洋生物研究中心先行移至中心海龜收容中心調養。

海龜 澎湖縣 綠蠵龜

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