快訊

體驗人生畢業旅行？應屆畢業生躺鐵軌拍照 鐵路警局將開罰

台北羽賽／台灣內戰！戴資穎直落二勝白馭珀 晉級女單4強賽

通往1樓鐵門被鎖 雄中高二男生從2樓攀牆失足跌落

澎湖釣手 一支釣拉起逾5斤龍虎斑

中央社／ 澎湖縣22日電
澎湖馬公釣客陳凱翔22日在西嶼岸際以一支釣拉起一尾重達5斤2兩的龍虎斑，人魚3度拉扯，所幸未斷竿和落跑。中央社
澎湖馬公釣客陳凱翔22日在西嶼岸際以一支釣拉起一尾重達5斤2兩的龍虎斑，人魚3度拉扯，所幸未斷竿和落跑。中央社

「到現在還很難想像是怎麼釣上來的」。馬公釣客陳凱翔今天在西嶼岸際以一支釣拉起一尾重達5斤2兩的龍虎斑，人魚三度拉扯，所幸未斷竿和落跑。

陳凱翔今天釣起5斤2兩重的龍虎斑，他的父親17日以漁船一支釣船釣方式，意外釣起超大尾「玳瑁石斑」而引起關注。陳凱翔結束船釣後，中午時分，在海水退潮之際，前往西嶼一處岸際海域釣起一尾體長2尺的龍虎斑，令人大開眼界。

陳凱翔向中央社表示，回到馬公店家，到現在還想不透如何在岸際淺坪區釣到這麼大隻的龍虎斑，懷疑可能是箱網養殖落跑的，而剛好時機點覓食洄游到此，那時只想說，魚線斷魚跑都沒關係，只要價值萬餘元的釣竿不要斷就好。

陳凱翔表示，今天天氣特別熱，在海水開始漲潮之際，原本想早早收竿回家，沒想到在最後一次甩竿後，魚兒大咬一口上鈎，整支釣竿幾乎彎入海，以為是馬拉巴石斑，一面後退一面收線，後來才知道是凶猛的龍虎斑，以熊抱方式將牠放入2尺大的塑膠浮桶時，還三度還被跳脫，所幸未被脫逃，直接上岸打道回家。

陳凱翔表示，一支釣每次只能釣起一條魚，大部分都是底棲或洄游的經濟魚種，在澎湖各海域或岸際隨時可見。

馬公

延伸閱讀

10人花20萬元包車遊澎湖 她怨司機逼逛名產店引內行揭「殘酷真相」

水試所澎湖中心放流10萬沙蟹 海洋資源生生不息

10億救石斑！學校午餐吃石斑 內銷瞬間達標

陳其邁到購物台賣高雄龍虎斑 新鮮低溫送到府

相關新聞

「無所事事小海豹」現身愛河 陳其邁：今夏高雄最療癒

大家還記得黃色小鴨優游高雄愛河的療癒畫面嗎？2022臺灣文博會首度移師高雄舉行，除在高雄流行音樂中心打造的主視覺外，系列...

影／恆春機場啟動空中觀光 超輕航機同乘飛行體驗熱訂

屏東恆春機場航班停飛近8年，縣府爭取國際包機活化，前年9月安排菲律賓民航機成功試飛，卻碰上疫情，存廢爭議未歇；縣府於暑假...

澎湖釣手 一支釣拉起逾5斤龍虎斑

「到現在還很難想像是怎麼釣上來的」。馬公釣客陳凱翔今天在西嶼岸際以一支釣拉起一尾重達5斤2兩的龍虎斑，人魚三度拉扯，所幸...

交通部長王國材與金門觀光業者座談 業者盼加碼補助

立法院交通委員會與交通部長王國材等人一行，今天下午馬不停蹄參加 「金門縣觀光產業交流座談會」，與前往官澳灣口視察，立委陳...

南市議長批217處兒童遊戲場未檢驗 工務局：年底前完成

台南市議長郭信良表示，依據衛生福利部頒布的「兒童遊戲場設施安全管理規範」，各縣市政府應針對2017年1月25日前已設置的...

udn國際美容化妝品展抵高雄展覽館 超多商品下殺1折

聯合報系第32屆「udn國際美容化妝品展」巡迴第二站，今天在高雄展覽館與「高雄國際旅展」同步登場，主辦單位祭出一票看兩展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。