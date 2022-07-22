澎湖釣手 一支釣拉起逾5斤龍虎斑

「到現在還很難想像是怎麼釣上來的」。馬公釣客陳凱翔今天在西嶼岸際以一支釣拉起一尾重達5斤2兩的龍虎斑，人魚三度拉扯，所幸未斷竿和落跑。

陳凱翔今天釣起5斤2兩重的龍虎斑，他的父親17日以漁船一支釣船釣方式，意外釣起超大尾「玳瑁石斑」而引起關注。陳凱翔結束船釣後，中午時分，在海水退潮之際，前往西嶼一處岸際海域釣起一尾體長2尺的龍虎斑，令人大開眼界。

陳凱翔向中央社表示，回到馬公店家，到現在還想不透如何在岸際淺坪區釣到這麼大隻的龍虎斑，懷疑可能是箱網養殖落跑的，而剛好時機點覓食洄游到此，那時只想說，魚線斷魚跑都沒關係，只要價值萬餘元的釣竿不要斷就好。

陳凱翔表示，今天天氣特別熱，在海水開始漲潮之際，原本想早早收竿回家，沒想到在最後一次甩竿後，魚兒大咬一口上鈎，整支釣竿幾乎彎入海，以為是馬拉巴石斑，一面後退一面收線，後來才知道是凶猛的龍虎斑，以熊抱方式將牠放入2尺大的塑膠浮桶時，還三度還被跳脫，所幸未被脫逃，直接上岸打道回家。

陳凱翔表示，一支釣每次只能釣起一條魚，大部分都是底棲或洄游的經濟魚種，在澎湖各海域或岸際隨時可見。