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交通部長王國材與金門觀光業者座談 業者盼加碼補助

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
立法院交通委員會與交通部長王國材等人一行，今天下午又馬不停蹄的前往官澳灣口視察。圖／縣府提供
立法院交通委員會與交通部長王國材等人一行，今天下午又馬不停蹄的前往官澳灣口視察。圖／縣府提供

立法院交通委員會與交通部長王國材等人一行，今天下午馬不停蹄參加 「金門縣觀光產業交流座談會」，與前往官澳灣口視察，立委陳玉珍在座談會中表示，對於業者提出開放國際包機、建置台金海上交通航線、儘速恢復開放小三通以及加碼旅遊補助等問題，她都會落實追蹤，也希望交通部支持金門設立國家級觀光風景區。

王國材偕同觀光局長張錫聰今天在台開金獅影城與金門的觀光業者座談，剛從德國結束考察，目前在隔離中的陳玉珍也透過視訊與會，陳玉珍提及，受到疫情影響，小三通已經停航2年多，重創金門觀光產業，她期盼除國旅補助振興觀光外，對於金門設立國家級風景區一事，交通部也能夠審慎評估，藉由更多觀光資源的投資，讓旅客願意多次來金門觀光。

會中，金門縣政府也提出包括金門大橋後續行銷費用、日韓國際包機、離島住宿加碼優惠、溪邊觀光景點工程經費補助以及第一屆離島燈會在金舉辦等提議，業者也提到再發放導遊領隊人員津貼補助、金門海上交通船的購置、重新恢復金馬小三通以及機票票價過高無法吸引旅客等問題。

稍後一行人前往官澳灣口與馬山三角堡考察，官澳灣口由觀光局補助1千餘萬，協助進行海灘與周邊環境改善工程，工程於110年底完成，目前招攬業者創業與進駐，逐漸形成遊憩市集。

另外，針對馬山港規劃內容與進度，縣府在簡報中指出，在108年底完成相關可行性評估，選定在馬山設置金門港第四港區，並爭取交通部補助建設經費。目前配合交通部要求，辦理新設馬山港區的前置作業，包含綜合規劃、政策環境影響評估、水下文化資產調查、變更國家公園計畫等。綜合規劃已經在111年5月完成期初作業，暫定港型配置方案後，將接續辦理多達十餘項調查試驗項目。

縣府表示，希望馬山港前製作業計畫縮短至116年，請中央及承辦單位可以加速協助審查，航港局表示，目前相關審查程序會加速辦理，但目前環保署NGO團體有提出陳情，請縣府針對水下文資及相關戰地史蹟，做完整保護。

金門縣長楊鎮浯表示，目前本案所有的規劃，針對近岸及沿岸相關環境保護選擇最低之影響方案，另外針對相關公民團體的訴求，本縣在規劃中也會尊重相關意見，納入規劃辦理。

交通部長王國材偕同觀光局長張錫聰今天在台開金獅影城與金門的觀光業者座談，目前在隔離中的立委陳玉珍也透過視訊連線與會。圖／立委陳玉珍辦公室提供
交通部長王國材偕同觀光局長張錫聰今天在台開金獅影城與金門的觀光業者座談，目前在隔離中的立委陳玉珍也透過視訊連線與會。圖／立委陳玉珍辦公室提供

金門大橋 交通部長

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