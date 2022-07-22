「無所事事小海豹」現身愛河 陳其邁：今夏高雄最療癒

大家還記得黃色小鴨優游高雄愛河的療癒畫面嗎？2022臺灣文博會首度移師高雄舉行，除在高雄流行音樂中心打造的主視覺外，系列活動「聊療漂漂河」即將登場，人氣貼圖「無所事事小海豹」率先現身高雄愛河灣，巨大又慵懶身軀吸引大家目光。

回顧2013年，荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）設計的「黃色小鴨」展出第一站由高雄搶下，一個月吸引超過300萬人次，創造超過10億元的觀光產值，轟動一時。

2022文博會在高雄，8月5日起至14日在高雄流行音樂中心證場，高市府愛河沿岸打造閃爍「群島共振」主視覺，高雄流行音樂中心海音館前水域上也出現巨大純白色的超萌充氣裝置品「無所事事小海豹」，身高13公尺、寬19公尺。

文化局指出，為迎接2022臺灣文博會及台灣設計展，市府首度集結六位來自高雄「台灣IP」超人氣貼圖明星當活動大使，這些LINE聊天室中的虛擬角色躍上輕軌車體，成為穿梭城市的可愛風景，後續還會出現在一卡通、T-shirt等商品之中，讓他們立體化、巨大化。