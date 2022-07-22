南市議長批217處兒童遊戲場未檢驗 工務局：年底前完成

台南市議長郭信良表示，依據衛生福利部頒布的「兒童遊戲場設施安全管理規範」，各縣市政府應針對2017年1月25日前已設置的兒童遊戲場設施，盡快辦理檢驗及改善等相關工作，但台南市完成率只有34%，六都倒數第二，要求市府加速作業，以維護兒童遊戲安全。市府工務局回應說已積極改善公園遊具符合規範，會依規定在年底改善完成，維護兒童遊戲安全。

郭信良指出，依法各縣市政府除了要檢驗公園兒童遊戲場設施，還要在2023年1月24日前完成備查手續，台南市需檢驗的遊戲場有330處，僅完成備查113處，完成率在六都中只比高雄市好一點，實在有待努力。

郭信良強調，按照營建署所示，未備查的公園兒童遊戲場設施，原則禁止對外開放，若對外開放，應嚴加管理及維修保養。台南市政府應該公布這217處未完成備查的遊戲場位置所在，以及如果還對外開放，是否有善盡管理職責等資訊，才是負責任的政府。

郭信良說，最近看到南市許多特色公園一一開放使用，在暑假期間對孩子們是一大福音，然而他也提醒市府，不要沾沾自喜，只顧著把新的特色公園當作政績，現有的公園兒童遊戲場設施也要仔細檢驗改善，才能讓全市的孩子們都快樂過暑假。

工務局表示，針對公園的開發建設，除積極推出小朋友心中所想的特色公園外，對於舊有公園內的遊具，也絲毫不怠慢。在衛福部重新修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」後，立即主動要求相關單位全面清查，每座公園遊具都要依規定進行維護改善。市府已展開辦理，在市府團隊努力下，今年底可全數完成改善公園的遊具符合安全規範。

工務局表示，台南市公園附設兒童遊戲場共有330座，依照衛福部新訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，逐一進行設施破損或安全距離不足或地墊平坦等全面進行檢驗調查，將缺失都登錄並立即規畫逐步改善，去年編列1億、今年年7000萬及明年3000萬元，共2億元經費辦理改善及完成備查。

工務局表示，大型公園部分已發包施工中；鄰里公園工務局也已全數補助區公所自行辦理改善，區公所已陸續設計及發包施工。經盤點調查，已改善合格遊戲場114座；待改善的遊戲場216座，其中規畫設計中有29座、施工中有178座、已完工已申請檢驗有5座、預定拆除有4座，市府必努力配合中央規定如期改善完成，以確保兒童使用安全。