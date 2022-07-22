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屏東空中嘉年華登場 搭超輕航機一覽國境之南

中央社／ 屏東縣22日電

屏東縣政府為促進地區觀光，舉辦「2022屏東空中嘉年華」系列活動，今天在恆春機場揭幕，民眾可以搭乘成超輕航機一覽國境之南壯闊山海美景。

今天的開幕式中，由屏東縣長潘孟安搭乘超輕航機滑行進場，10多架的超輕航機接續進場，畫面相當壯觀。

潘孟安接受媒體聯訪指出，民航局協助下，國外的包機航權已經談妥，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，境外受到很大管制，反觀國內疫情趨緩開啟國旅，在恆春機場舉辦空中嘉年華，民眾可以展開空中巡禮，並結合靜態模擬機操作，到國境之南是國人旅遊最佳選擇。

針對恆春機場活化下一步。潘孟安說，在國外包機尚未開啟之前，恆春機場可以避開國軍演習、落山風、颱風季節等期間，用專案方式向民航局申請，在氣候允許下，讓超輕航機飛行作為常態性活動。

屏東縣政府交通旅遊處表示，這是全台首次利用民用機場跑道進行超輕航機同乘體驗，屏東地理條件本來就適合超輕航機飛行，風景也很迷人，已接到許多民眾來電詢問。

交通旅遊處指出，「2022屏東空中嘉年華」從7月22日至8月14日止，連續4週的活動分別在恆春機場、屏東智慧農業學校、屏東縣遙控無人機飛行場、屏東縣立體育館舉辦，民眾可以親身體驗超輕航機及遙控無人機帶來的不同視角體驗。

屏東縣政府 輕航機 機場

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