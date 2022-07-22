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愛在金門 山峰同濟會長林天福慨捐24萬助貧童

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
桃園區山峰國際同濟會會長林天福今天重回母校做公益，他親切的關心學弟妹的學習狀況。記者蔡家蓁／攝影
桃園區山峰國際同濟會會長林天福今天重回母校做公益，他親切的關心學弟妹的學習狀況。記者蔡家蓁／攝影

桃園區山峰國際同濟會會長、三悅建設公司董事長林天福今天帶領山峰國際同濟會多位兄姊們來到金門古城國小，捐贈24萬元給校方，當作貧困兒童的績優獎學金，受到師生熱烈歡迎，古城國小代理校長楊恭墉代表校方表達感謝。

林天福是金城鎮舊金城人，赴台打拼多時，如今事業有成，積極回饋鄉里，他除了是桃園區最大同濟會長外，還身兼桃園縣金門同鄉會理事長與縣政顧問，相當關心家鄉事務與發展。

林天福說，自己從小住在金門城，就讀古城國小，小時候他也是苦過來的，在創業的過程中，受到不少貴人的幫忙，如今行有餘力，想要回饋母校，所以特別捐款24萬成立貧困兒童的績優獎學金，希望能幫助貧困家庭的孩子們。

代表金門縣政府到場見證這項義舉的社會處長董燊也表示，特別感謝山峰國際同濟會在林會長帶領下，願意熱心回饋鄉里，林會長本身也是古城國小校友，如今經營企業有成，帶著眾多好朋友，希望把這樣的善舉，留給地區偏鄉學校、鼓勵孩子繼續向學，這樣的精神，縣府十分感佩，特別代表縣府向同濟會所有兄姊，表達感謝之意以及祝福。

今天在場見證的還有桃園區山峰國際同濟會2016-2017桃園區主席黃國近與目前的桃園區主席朱引弟兩人，兩人都對林會長熱心公益的善舉，相當欽佩。

桃園區山峰國際同濟會會長林天福今天帶領同濟會多位兄姊們來到金門古城國小，捐贈24萬元給校方，當作貧困兒童的績優獎學金。記者蔡家蓁／攝影
桃園區山峰國際同濟會會長林天福今天帶領同濟會多位兄姊們來到金門古城國小，捐贈24萬元給校方，當作貧困兒童的績優獎學金。記者蔡家蓁／攝影
桃園區山峰國際同濟會會長林天福表示，過去他也是苦過來的，感謝一路上有很多貴人幫忙，如今行有餘力，特別回饋母校。記者蔡家蓁／攝影
桃園區山峰國際同濟會會長林天福表示，過去他也是苦過來的，感謝一路上有很多貴人幫忙，如今行有餘力，特別回饋母校。記者蔡家蓁／攝影
桃園區山峰國際同濟會會長林天福今天重回母校做公益，校方準備表演，感謝大學長。記者蔡家蓁／攝影
桃園區山峰國際同濟會會長林天福今天重回母校做公益，校方準備表演，感謝大學長。記者蔡家蓁／攝影

桃園 金門 偏鄉學校

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