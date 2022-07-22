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udn國際美容化妝品展抵高雄展覽館 超多商品下殺1折
聯合報系第32屆「udn國際美容化妝品展」巡迴第二站，今天在高雄展覽館與「高雄國際旅展」同步登場，主辦單位祭出一票看兩展「好康」，還有FUN夏三重奏活動，入場前100名即送限量V-line面膜，看展亦可抽FARMELL法媚兒萬元保養組，全館消費滿額還可能抽Honeywell空氣清淨機，超多商品下殺1折起。
「udn國際美容化妝品展」首站台北締造6萬人次進場的輝煌佳績，巡迴第二站今起至7月25日移師高雄展覽館，現場亦正舉行高雄國際旅展中，匯聚上百廠家近350攤，讓南台灣民眾在疫情解封後，除能愛美保養，也能規劃出遊行程。
國際美容化妝品展就像大地調色盤，高雄場次也串連「Beauty Land」年度主題，讓參觀民眾可沈浸在彩妝、美甲、美髮的繽紛樂園裡。女孩們可從眼瓔 開始，找尋屬於自己的色彩可以從眼妝開始，像MEKO推出的城市街角眼影盤，霧面絲绒、緞面珠光及碎鑽般的閃耀亮片等不同質地，能打造不同風格的都會女性。
夏天最重要的就是讓肌膚補水，「靚姿」喚白保濕精華液，鎖水保濕再升級，讓肌膚緊實有彈性。「法媚兒」激光淡斑美白修護精華，則針對難對付的斑點有效淡化，加強肌膚防禦及水嫩感；「米蘿美甲」光漾幻彩貓眼膠、「S+」水染系列， 都能創造絕美水墨質感美甲。
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