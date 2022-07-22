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士兵全若堯殉職 相驗死因是胸腔破裂、出血過多致死

老翁倒地無心跳 金門消防局線上指導搶救一命

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣消防局日前接獲轄區安養機構報案，表示機構內有一名老翁突然倒地，好在人員進行線上醫療指導，成功救回老人一命。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局日前接獲轄區安養機構報案，表示機構內有一名老翁突然倒地，好在人員進行線上醫療指導，成功救回老人一命。圖／金門縣消防局提供

金門縣消防局今天表示，日前接獲轄區安養機構報案，表示機構內有一名老翁突然倒地，失去呼吸心跳，狀況十分危急，119派遣人員獲悉案件後，除立即派遣救護車輛出勤外，也同時進行線上醫療指導，成功救回老人一命。

消防局勤指中心表示，報案人自述為護理師，他說現場患者已經無呼吸，派遣員邱俊德立即請他將手機開啟擴音並進行線上指導CPR(心肺復甦術)，請現場其他人員先去拿AED，透過線上CPR引導民眾正確使用AED，並請人到戶外等候準備引導救護車救援。

在對患者實施CPR，並引導安養機構員工使用AED(自動體外去顫器)及現場實施CPR約 6分鐘直至分隊救護人員到場接手在救護人員積極搶救下，患者於到達醫院後成功讓患者恢復呼吸心跳，目前該患者已回到安養機構休養。

金門縣消防局長呂英華表示，遇到呼吸心跳停止者先不慌亂，可撥打119由指揮中心派遣員線上指導CPR，讓患者能在救護人員到達現場前盡早接受急救，並啟動「生命之鏈」分別為(1)撥打119求救、(2)早期實施CPR、(3)盡早使用AED、(4)高級心臟救命術、(5)復甦後照護，前三個環節分別需要靠一般民眾盡早發現及實施，後續待救護及醫療人員接手搶救，才能提升救活率。

患者 CPR AED

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