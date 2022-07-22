全國衛社政首長會議 縣府爭取1.5億設放射腫瘤中心

衛生福利部每年辦理3次全國性衛政及社政首長聯繫會議，今年第2次會議昨日移師金門辦理，金門縣衛生局今天表示，局長李錫鑫在報告「金門縣醫療現況與展望」，特別指出，未來金門醫療應正視轉診議題，尤其是重症中最辛苦的癌症轉診治療，希望爭取經費籌建放射腫瘤中心。

金門縣鄉親轉診赴台就醫一年約1萬多人次(3200人)，其中因癌症赴台居首位，佔43.7%，約4600人次(870人)；衛福部國民健康署癌症登記報告，腫瘤個案接受放射線治療約佔27%，推估金門平均每年約有235人有相關需求。

金門縣衛生局表示，針對癌症的在地化治療，金門目前已開辦化療，但尚未建立放射線治療相關設備；而癌症的治療方式，手術、化療、放射治療，缺一不可，目前金門的罹癌患者之放射治療，僅能透過轉診方式赴台接受放射治療，除經濟成本外，患者舟車勞頓、路程增加感染風險，或遇天候因素，候機煎熬以及陪同家屬沉重的心理壓力均是無法估計的負擔。

金門縣政府為進一步完善在地急重症照護，使罹癌患者能在地獲得適當治療，減輕轉診造成之不便，縣府持續與中央溝通，再次於這次的全國性衛政及社政首長聯繫會議中，提案爭取補助建置經費新臺幣1億5000萬元，強調這是金門未來最重大的醫療建設之一，也是金門縣府向總統建言的醫療建設。

楊鎮浯表示，落實在地醫療可降低本縣鄉親轉診舟車勞頓之苦及避免相關費用等支出，目前縣內心血管疾病、緊急手術、癌症化療等醫療服務皆已到位，在地急、重症照護日趨完善，其中癌症治療為未來發展最大的區塊，癌症治療在地化最後一塊拼圖就是腫瘤放射治療。