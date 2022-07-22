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台南+1877 開放18歲申請接種第4劑 注意與前一劑間隔
台南市衛生局表示，指揮中心昨(21)日說明，7月22日起COVID-19疫苗第二次追加劑(第4劑)實施對象，擴大至因工作需求需出國之18歲以上民眾，符合前述接種資格者可於出國前2周接種，與前一劑需間隔5個月（150天）以上。
衛生局說，因工作需出國的18歲以上民眾，接種當日需攜帶健保卡、COVID-19疫苗接種紀錄卡、邀請單位邀請證明、目的事業主管機關核准函或公司同意出國證明(三擇一)、機票，以核對接種身分。
另台南市50歲以上成人COVID-19疫苗第4劑也已經開放預約，須與第3劑(第一次追加劑)間隔5個月(150天)以上再接種；確診者建議於確診3個月後再接種，以延長疫苗保護力。
台南市今日新增1877名COVID-19本土個案，統計自今年1月1日至7月21日，台南市累計確診個案人數共30萬0060名，全年齡累計確診百分比為16.2%；已解除隔離28萬7881名、尚在隔離中1萬2179名。
衛生局提醒雖指揮中心公布自7月19日起適度放寬防疫措施，然考量國內已出現BA.5本土病例，市民外出時除非有飲食需求，或符合指揮中心公布的免戴口罩場合，外出仍應全程佩戴口罩。
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