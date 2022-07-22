聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／10年吸40萬人探訪 走訪阿塱壹一本就上手
屏東縣政府畫設旭海觀音鼻自然保留區10年，其中長逾7公里的阿塱壹古道（昔日慣稱，現正名為琅嶠卑南道，阿塱壹僅為其中一段）吸引40萬人走訪，時代劇斯卡羅播出後，更掀起新一波古道熱。屏東縣政府今天舉行《散步琅嶠卑南道》新書發表會，縣長潘孟安盛讚，琅嶠卑南道是心靈洗滌最佳去處，建議國人走訪前先備妥專書，當成走訪古道隨身秘笈。
《散步琅嶠卑南道》全書分兩大部分，並附上「旭海觀音鼻自然保留區」攻略手冊，包含申請預約方式、圖解路線以及不容錯過的必訪看點介紹等，除了紙本書，另發行電子書。
潘孟安強調，新書紀錄旭海觀音鼻自然保留區畫設始末，10年來中央沒有補助一毛錢預算，但縣府持續投入各種基礎建設與培力資源，與地方合作最後卻共創雙贏。他感性直言，保留區畫設10年有很多感觸，近來因時代劇斯卡羅引發熱議，再掀起古道熱，他已跟導演曹瑞原敲定，再以牡丹社事件為主軸拍攝新片，盼能讓國人深入了解歷史真相。
新書導覽作者林瓊瑤表示，4年前才帶78歲老母親走訪琅嶠卑南道，400多年前荷蘭人曾走古道到台東，試圖尋找黃金，其實古道才是黃金。她建議，想再探古道務必在旭海待一晚，更能體會古道風情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言