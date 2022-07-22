影／10年吸40萬人探訪 走訪阿塱壹一本就上手

屏東縣政府畫設旭海觀音鼻自然保留區10年，其中長逾7公里的阿塱壹古道（昔日慣稱，現正名為琅嶠卑南道，阿塱壹僅為其中一段）吸引40萬人走訪，時代劇斯卡羅播出後，更掀起新一波古道熱。屏東縣政府今天舉行《散步琅嶠卑南道》新書發表會，縣長潘孟安盛讚，琅嶠卑南道是心靈洗滌最佳去處，建議國人走訪前先備妥專書，當成走訪古道隨身秘笈。

《散步琅嶠卑南道》全書分兩大部分，並附上「旭海觀音鼻自然保留區」攻略手冊，包含申請預約方式、圖解路線以及不容錯過的必訪看點介紹等，除了紙本書，另發行電子書。

潘孟安強調，新書紀錄旭海觀音鼻自然保留區畫設始末，10年來中央沒有補助一毛錢預算，但縣府持續投入各種基礎建設與培力資源，與地方合作最後卻共創雙贏。他感性直言，保留區畫設10年有很多感觸，近來因時代劇斯卡羅引發熱議，再掀起古道熱，他已跟導演曹瑞原敲定，再以牡丹社事件為主軸拍攝新片，盼能讓國人深入了解歷史真相。