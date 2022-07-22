影／臺灣文博會首度移師高雄 群島共振！

2022臺灣文博會首度移師高雄舉行，8月5日起至14日在高雄流行音樂中心證場，高市府將在愛河沿岸打造閃爍「群島共振」主視覺特色光效，盛大迎接遊客。

迎接臺灣文博會在高雄首登場，愛河沿岸6座橋梁重新上色打光，串聯高流、沿岸橋體與河岸燈光連動，長達7公里路段驚喜秀出文博會主視覺「群島共振」光效，絢麗的藍、白、綠及橙色光彩交織，美侖美奐。

高雄市長陳其邁表示，文博會首度離開台北，將發揮「群島共振」精神，高雄愛河智慧燈光所展現的主視覺影像，期待吸引各地遊客造訪，認識高雄之美。

2022臺灣文博會由林昆穎擔任總策展人，以「RESONANCE ISLAND群島共振」為主題，主視覺由設計師顏伯駿操刀。8月5至14日在高流中心進行文化策展，8月10至14日在高雄展覽館舉辦文創品牌&IP授權活動，屆時近500個文創及IP圖像授權參展品牌共襄盛舉。

高市文化局長王文翠邀遊客搭環狀輕軌，造訪「環島運動場」、「島嶼大飯店」、「寶島冰果室」三大體驗主題，而落腳高雄展覽館的活動，主題展區設10個創作者行李箱，每個行李箱都是創作者故事，遊客可將不同冒險故事打包回家。