快訊

聽證會未完風暴：一意孤行的川普與無計可施的幕僚

熱浪逼出用電新高 兩個關鍵讓台電暫時鬆口氣

聽到爆炸聲！拉出林志穎後不到五秒 救命恩人：火勢立刻延燒駕駛座

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／臺灣文博會首度移師高雄 群島共振！

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
愛河智慧燈光展現文博會「群島共振」主視覺的動態影像，將迎接即將到來的文博會。圖／高市文化局提供
愛河智慧燈光展現文博會「群島共振」主視覺的動態影像，將迎接即將到來的文博會。圖／高市文化局提供

2022臺灣文博會首度移師高雄舉行，8月5日起至14日在高雄流行音樂中心證場，高市府將在愛河沿岸打造閃爍「群島共振」主視覺特色光效，盛大迎接遊客。

迎接臺灣文博會在高雄首登場，愛河沿岸6座橋梁重新上色打光，串聯高流、沿岸橋體與河岸燈光連動，長達7公里路段驚喜秀出文博會主視覺「群島共振」光效，絢麗的藍、白、綠及橙色光彩交織，美侖美奐。

高雄市長陳其邁表示，文博會首度離開台北，將發揮「群島共振」精神，高雄愛河智慧燈光所展現的主視覺影像，期待吸引各地遊客造訪，認識高雄之美。

2022臺灣文博會由林昆穎擔任總策展人，以「RESONANCE ISLAND群島共振」為主題，主視覺由設計師顏伯駿操刀。8月5至14日在高流中心進行文化策展，8月10至14日在高雄展覽館舉辦文創品牌&IP授權活動，屆時近500個文創及IP圖像授權參展品牌共襄盛舉。

高市文化局長王文翠邀遊客搭環狀輕軌，造訪「環島運動場」、「島嶼大飯店」、「寶島冰果室」三大體驗主題，而落腳高雄展覽館的活動，主題展區設10個創作者行李箱，每個行李箱都是創作者故事，遊客可將不同冒險故事打包回家。

副市長史哲指出，「台灣設計設計台灣」活動推出30條文博遶境限定版路徑，結合愛國婦人會館、北號誌樓、雄鎮北門、哈瑪星貿易商大樓、紅磚街屋、高雄港港史館等6處歷史空間，展現高雄豐沛文創設計能量。

台灣文博會主視覺「群島共振」，躍上愛河。圖／高市文化局提供
台灣文博會主視覺「群島共振」，躍上愛河。圖／高市文化局提供

愛河 文創

延伸閱讀

高雄台電又跳電！左營5路口號誌故障 還好總統車隊剛過

彰化長青卡升級 長者補助搭國光、統聯到台北、高雄

影／高雄是否發振興券？陳其邁：會配合中央政策再加碼

高雄婦接假表妹來電 催女兒籌800萬裝潢費 警破騙局

相關新聞

影／苦等12年！金門大橋全橋合攏 大小金終於連在一起

全長5.4公里的金門跨海大橋，歷經12年的漫長工程，今天終於正式合攏，交通部長王國材、金門縣長楊鎮浯等人到場見證，並步行...

高雄台電又跳電！左營5路口號誌故障 還好總統車隊剛過

高雄台電又傳跳電！左營區翠華路段5處路口今午因跳電影響，號誌箱停電，紅綠燈停擺，其中翠華和翠峰路口，剛好今日南下視察的蔡...

影／臺灣文博會首度移師高雄 群島共振！

2022臺灣文博會首度移師高雄舉行，8月5日起至14日在高雄流行音樂中心證場，高市府將在愛河沿岸打造閃爍「群島共振」主視...

東港鎮行政大樓換新厝 25日啟用開啟東港新都心

屏東縣東港鎮是新興都市，但鎮內各縣屬公務機關分散、廳舍老舊等問題引發民怨，縣府為改善地方民眾洽公環境及提升行政效率，斥資...

影／高雄是否發振興券？陳其邁：會配合中央政策再加碼

因應疫後商機，台北市政府已推出7大振興方案，推出「熊好券2.0」等措施振興消費，高雄市長陳其邁今早表示，高雄市的作法是全...

生活中學習 屏縣推客家藝術教材 課本像繪本學生超愛

從生活中學習！ 屏東縣府在2021年完成全國首套客家本位國語、社會教材後，縣府團隊今年6月完成客家本位藝術教材，結合客家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。