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高雄台電又跳電！左營5路口號誌故障 還好總統車隊剛過
高雄台電又傳跳電！左營區翠華路段5處路口今午因跳電影響，號誌箱停電，紅綠燈停擺，其中翠華和翠峰路口，剛好今日南下視察的蔡英文總統車隊經過後即停電，轄區警方因特勤站路口，立即在現場指揮交通，經台電搶修，翠華和大中已先行恢復號誌。
根據了解，今天中午12時15分許，台電又傳跳電，位於左營區的翠華和翠峰、翠華和華榮、翠華和東門、翠華和新莊以及翠華和大中等5個路口號誌箱瞬間停電。
由於當時蔡英文總統車隊剛從楠梓往苓雅市區，左營警分局派特勤在各路口待命，總統車隊行經翠華路和翠峰路口後，5個路口號誌隨即因跳電停擺，執行特勤的警方立即在現場指揮進行交通疏導，經台電搶修後，目前翠華和大中路口號誌已先行恢復。
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