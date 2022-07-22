高雄台電又跳電！左營5路口號誌故障 還好總統車隊剛過

高雄台電又傳跳電！左營區翠華路段5處路口今午因跳電影響，號誌箱停電，紅綠燈停擺，其中翠華和翠峰路口，剛好今日南下視察的蔡英文總統車隊經過後即停電，轄區警方因特勤站路口，立即在現場指揮交通，經台電搶修，翠華和大中已先行恢復號誌。

根據了解，今天中午12時15分許，台電又傳跳電，位於左營區的翠華和翠峰、翠華和華榮、翠華和東門、翠華和新莊以及翠華和大中等5個路口號誌箱瞬間停電。