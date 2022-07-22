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東港鎮行政大樓換新厝 25日啟用開啟東港新都心

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
斥資1.48億元在廢棄東港火車站空地打造屏東東港鎮行政大樓完工，所會18日舉行敬土儀式，定25日啟用。圖／東港鎮公所提供
斥資1.48億元在廢棄東港火車站空地打造屏東東港鎮行政大樓完工，所會18日舉行敬土儀式，定25日啟用。圖／東港鎮公所提供

屏東縣東港鎮是新興都市，但鎮內各縣屬公務機關分散、廳舍老舊等問題引發民怨，縣府為改善地方民眾洽公環境及提升行政效率，斥資1.48億元在廢棄東港火車站空地打造東港鎮行政大樓率先完工，鎮公所上周五暫搬遷「換新厝」，所會18日舉行敬土儀式，25日啟用當天，特邀旅外鄉親返鄉見證未來的東港新都心，重溫 「舊火車站記憶」。

東港鎮行政大樓興建基地是東港火車站舊址，縣府規規畫變更為可供公所及縣府單位使用的機關用地，在鎮公所爭取補助經費及縣府協助申請下，內政部同意補助1億元，鎮公所配合自籌4800萬元，工程歷經1年8個月，原本建築外觀老舊，不符使用需求的行政大樓，異地重建後變得更舒適安全且美崙美奐

鎮長徐志雄表示，「機九」用地最先啟用的是鎮公所及鎮民代表會行政大樓，未來縣府地政、社政、戶政、稅捐處及衛生所等也會移置於新建的縣府聯合辦公大樓，還有興建中的王船文化館和東港客運轉運站，搭配現代化停車場、公園，不僅東港鄉親，大東港地區的民眾要到縣級機關洽公，只要搭客運就能一站式處理，也是未來的「東港新都心」。

「東港新都心」由25日的東港鎮行政大樓啟用開序幕，「機九」用地也是當地人共同的「舊火車站記憶」，行政大樓散發融合當年火車站舊印象氛圍，所會特別邀請旅居外地的東港鄉親返鄉參與盛會，包括東港國中校友，前台師大副校長林盤聳，台北格致國中退休校長毛驥等；鎮公所說舊火車站及新鎮公所是硬體，人文精神屬於軟體，透過鄉親長輩介紹，可為東港的老地景，藝術人文，漁村風光添增魅力。

斥資1.48億元在廢棄東港火車站空地打造屏東東港鎮行政大樓完工，所會18日舉行敬土儀式，定25日啟用。圖／東港鎮公所提供
斥資1.48億元在廢棄東港火車站空地打造屏東東港鎮行政大樓完工，所會18日舉行敬土儀式，定25日啟用。圖／東港鎮公所提供

東港 火車站 政大

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