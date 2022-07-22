影／高雄是否發振興券？陳其邁：會配合中央政策再加碼

因應疫後商機，台北市政府已推出7大振興方案，推出「熊好券2.0」等措施振興消費，高雄市長陳其邁今早表示，高雄市的作法是全力配合中央振興措施，然後再加碼，把成數效果大，這樣才能發揮助攻效果。

陳其邁說，不管是國旅或者中央的振興措施，高雄市的作法是全力配合，然後再加碼。像最近高雄配合文博跟台灣設計展，國旅補助上周一到周五以及周間也推出相關加碼措施，這樣才能發揮助攻的效果，「也就是說中央點火、我們助攻，這樣才能把成數效果做大，擴張景氣」。

陳其邁也表示，會對高雄市在這波受損的產業，像夜市、商圈等等，配合中央的措施對受損產業重點給予更大力道的補助與振興，這部分我們希望大家在疫情之後，能盡速的恢復民間消費，讓民間不管是餐飲、娛樂等活動，都隨著疫情的降溫，擴大活動的頻率與規模。

媒體詢問，今天陪蔡總統在高雄跑三個行程，是否為市長選情加溫？陳其邁回應，半導體產業產學合作已經努力了非常長的時間，也配合整體高雄的產業轉型，這個都是總統就任以來六大核心戰略產業的一環，這是對於高雄與台灣整體產業轉型非常重要的事情，「跟選舉無關」。