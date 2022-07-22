生活中學習 屏縣推客家藝術教材 課本像繪本學生超愛

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府推出客家本位教材，歷時3年，繼完成國語、社會，今年6月推出客家本位藝術教材，縣長潘孟安與長興國小師生與編輯團隊們。記者劉星君／攝影
屏東縣府推出客家本位教材，歷時3年，繼完成國語、社會，今年6月推出客家本位藝術教材，縣長潘孟安與長興國小師生與編輯團隊們。記者劉星君／攝影

從生活中學習！ 屏東縣府在2021年完成全國首套客家本位國語、社會教材後，縣府團隊今年6月完成客家本位藝術教材，結合客家五花精靈（新丁花、樹蘭、桂花、含笑、夜合），涵蓋視覺藝術、表演藝術及音樂內容，融合客家文化與繪本設計，學生們說，課本像繪本，學習無壓力。

屏東縣府教育處指出，縣府推出客家本位教材，國語、社會與預計111學年度使用藝術教材，共有32冊，縣內有21所客家重點小學，另其他34所學校有主動申請使用客家教材，估計近1.8萬名學生，1528名以上老師使用這套教材，也有外縣市索取。

屏東縣府成立客家課程發展中心，歷時3年陸續完成客家本位教材，縣府21日舉行客家本位藝術教材發表會，長興國小學生們以逗趣的說唱藝術開場，帶領縣長阿伯走入藝術課本世界，大玩課文五連拍及體驗盤花闖關。

「多族群、多語言，就是屏東最強競爭力！」縣長潘孟安說，母語的重要性，讓語言代代相傳，屏縣從2019年成立客家課程發展中心，著手編輯國小1至6年級具客家文化元素「國語」及「社會」教材，書中客語生活情境，讓孩子在學習過程中瞭解客家產業、慶典，找到家鄉的根，客家藝術教材，展現生活及藝術融合。

屏縣客家課程發展中心主任彭雅靖說，編輯藝術本位教材，因為藝術領域多元，表演藝術、視覺、音樂等，一定要取得原創者的授權、版權合法，重視智慧財產權。

教材裡的學生們，請長興國小學生們擔任小模特兒，升五年級學生邱品嶧說，看到自己出現在課本，「超有成就感的！」從課本中他也更認識客家文化，課本內容生活化，學習起來沒有壓力。

教育處指出，客家本位藝術教材設計五花小精靈，帶出全套課程的童話繪本特色，引領師生進入客家藝術文化情境。

屏東縣在2018年10月完成全國第一套排灣族本位教科書，2022年6月完成全國第一套魯凱族本位教科書，同年6月完成客家本位教材，另外閩南語課程教材已編撰完成，預計今年度將發表，讓多元族群本位教材能讓各族群的孩子們看見，從屏東連結到全世界。

屏東縣府推出客家本位教材，歷時3年，繼完成國語、社會，今年6月推出客家本位藝術教材，縣長潘孟安（後排左五）與長興國小師生與編輯團隊。記者劉星君／攝影
屏東縣府推出客家本位教材，歷時3年，繼完成國語、社會，今年6月推出客家本位藝術教材，縣長潘孟安（後排左五）與長興國小師生與編輯團隊。記者劉星君／攝影
屏東縣府推出客家本位藝術教材，21日舉行發表會，縣長潘潘孟安（右四）與學童們玩起課文五連拍，展現客家特色。記者劉星君／攝影
屏東縣府推出客家本位藝術教材，21日舉行發表會，縣長潘潘孟安（右四）與學童們玩起課文五連拍，展現客家特色。記者劉星君／攝影
屏東縣府歷時三年陸續完成客家本位教材，共有國小國語、社會、與藝術，共有32本，學生說，課本像繪本，學習沒有壓力。記者劉星君／攝影
屏東縣府歷時三年陸續完成客家本位教材，共有國小國語、社會、與藝術，共有32本，學生說，課本像繪本，學習沒有壓力。記者劉星君／攝影
屏東縣府歷時三年陸續完成客家本位教材，有國小國語、社會、與藝術，共有32本，學生說，課本像繪本，學習沒有壓力。記者劉星君／攝影
屏東縣府歷時三年陸續完成客家本位教材，有國小國語、社會、與藝術，共有32本，學生說，課本像繪本，學習沒有壓力。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（後排左三）21日出席客家藝術本位教材成果發表，與學生們開心跟著藝術教材課本合影。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（後排左三）21日出席客家藝術本位教材成果發表，與學生們開心跟著藝術教材課本合影。記者劉星君／攝影

屏東縣 客家文化 小學

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