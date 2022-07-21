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全國衛社政首長會議移師金門 楊鎮浯爭取癌症照顧中心

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
衛福部長薛瑞元頒贈感謝狀給金門縣長楊鎮浯，感謝金門縣協助舉辦全國衛社政首長聯繫會議。記者蔡家蓁／攝影
衛福部長薛瑞元頒贈感謝狀給金門縣長楊鎮浯，感謝金門縣協助舉辦全國衛社政首長聯繫會議。記者蔡家蓁／攝影

「111年度第2次衛政及社政首長聯繫會議」今天移師金門舉行，會議由新任衛福部長薛瑞元主持，全國各縣市的業務首長齊聚金門，商討交流衛生醫療、社會福利等相關議題；金門縣長楊鎮浯也特別向薛瑞元請命，希望他能支持金門設立「癌症術後照顧中心」。

全國衛社政首長聯繫會議今天下午在社福館召開，由衛福部長薛瑞元主持、次長李麗芬、石崇良次長、各署署長、司長、處長、22縣市政府衛政及社政首長，約百餘人出席參加。

楊鎮浯在致詞時表示，金門已經邁入高齡社會，老年人口達到14%的比例，若以長住人口計算實則進入超高齡社會，許多長照課題都是要面對。縣府一直致力打造金門，成為讓長輩宜居的島嶼，首長會議在金門召開，讓縣府同仁可以與來自全國的衛政社政人員交流，聽取他們寶貴意見是難得機會。

楊鎮浯也當面向薛瑞元請命，他長期看到不少長輩因為癌症所苦，且必須拖著贏弱身軀赴台就醫化療，因此從他擔任立委起到就任縣長，推動在金門成立「癌症術後照顧中心」是他責無旁貸的任務，他特別向薛瑞元部長喊話，盼中央能多多給予支持。

薛瑞元則提及，今天是他上任第四天，也是他上任後，第一個外縣市的公開行程；他也透露，曾聽長輩說過，他的祖先是從金門搬到澎湖，他說自己也是金門人，還曾看過薛家的族譜；他也表示，從清零到共存的政策改變，民眾需要時間適應，這兩年來衛社政人員的辛勞值得肯定。

薛瑞元也提醒各縣市，許多縣市因地制宜發展出不同的防疫應變模式，這些歷史資料都需要被記錄下來，未來都能成為發生重大疫情災難時，可以留給未來參考。

會議中金門縣政府社會處也獲頒110年度「培力地方政府推動婦女服務創新方案」績效卓著獎，縣府也期望中央各部會能持續肯定支持與經費支援，讓金門更能順利配合中央推動各項政策。

「111年度第2次衛政及社政首長聯繫會議」今天移師金門舉行，全國各縣市的業務首長齊聚金門。記者蔡家蓁／攝影
「111年度第2次衛政及社政首長聯繫會議」今天移師金門舉行，全國各縣市的業務首長齊聚金門。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯致贈金門伴手禮給蒞金參與的全國衛社政首長，由衛福部長薛瑞元代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯致贈金門伴手禮給蒞金參與的全國衛社政首長，由衛福部長薛瑞元代表接受。記者蔡家蓁／攝影
全國衛社政首長聯繫會議今天下午在社福館召開，由衛福部長薛瑞元主持，他透露祖先也來自金門。記者蔡家蓁／攝影
全國衛社政首長聯繫會議今天下午在社福館召開，由衛福部長薛瑞元主持，他透露祖先也來自金門。記者蔡家蓁／攝影

金門 薛瑞元 癌症 楊鎮浯

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