全國衛社政首長會議移師金門 楊鎮浯爭取癌症照顧中心

「111年度第2次衛政及社政首長聯繫會議」今天移師金門舉行，會議由新任衛福部長薛瑞元主持，全國各縣市的業務首長齊聚金門，商討交流衛生醫療、社會福利等相關議題；金門縣長楊鎮浯也特別向薛瑞元請命，希望他能支持金門設立「癌症術後照顧中心」。

全國衛社政首長聯繫會議今天下午在社福館召開，由衛福部長薛瑞元主持、次長李麗芬、石崇良次長、各署署長、司長、處長、22縣市政府衛政及社政首長，約百餘人出席參加。

楊鎮浯在致詞時表示，金門已經邁入高齡社會，老年人口達到14%的比例，若以長住人口計算實則進入超高齡社會，許多長照課題都是要面對。縣府一直致力打造金門，成為讓長輩宜居的島嶼，首長會議在金門召開，讓縣府同仁可以與來自全國的衛政社政人員交流，聽取他們寶貴意見是難得機會。

楊鎮浯也當面向薛瑞元請命，他長期看到不少長輩因為癌症所苦，且必須拖著贏弱身軀赴台就醫化療，因此從他擔任立委起到就任縣長，推動在金門成立「癌症術後照顧中心」是他責無旁貸的任務，他特別向薛瑞元部長喊話，盼中央能多多給予支持。

薛瑞元則提及，今天是他上任第四天，也是他上任後，第一個外縣市的公開行程；他也透露，曾聽長輩說過，他的祖先是從金門搬到澎湖，他說自己也是金門人，還曾看過薛家的族譜；他也表示，從清零到共存的政策改變，民眾需要時間適應，這兩年來衛社政人員的辛勞值得肯定。

薛瑞元也提醒各縣市，許多縣市因地制宜發展出不同的防疫應變模式，這些歷史資料都需要被記錄下來，未來都能成為發生重大疫情災難時，可以留給未來參考。