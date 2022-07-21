聽新聞
test
0:00 / 0:00
全國衛社政首長會議移師金門 楊鎮浯爭取癌症照顧中心
「111年度第2次衛政及社政首長聯繫會議」今天移師金門舉行，會議由新任衛福部長薛瑞元主持，全國各縣市的業務首長齊聚金門，商討交流衛生醫療、社會福利等相關議題；金門縣長楊鎮浯也特別向薛瑞元請命，希望他能支持金門設立「癌症術後照顧中心」。
全國衛社政首長聯繫會議今天下午在社福館召開，由衛福部長薛瑞元主持、次長李麗芬、石崇良次長、各署署長、司長、處長、22縣市政府衛政及社政首長，約百餘人出席參加。
楊鎮浯在致詞時表示，金門已經邁入高齡社會，老年人口達到14%的比例，若以長住人口計算實則進入超高齡社會，許多長照課題都是要面對。縣府一直致力打造金門，成為讓長輩宜居的島嶼，首長會議在金門召開，讓縣府同仁可以與來自全國的衛政社政人員交流，聽取他們寶貴意見是難得機會。
楊鎮浯也當面向薛瑞元請命，他長期看到不少長輩因為癌症所苦，且必須拖著贏弱身軀赴台就醫化療，因此從他擔任立委起到就任縣長，推動在金門成立「癌症術後照顧中心」是他責無旁貸的任務，他特別向薛瑞元部長喊話，盼中央能多多給予支持。
薛瑞元則提及，今天是他上任第四天，也是他上任後，第一個外縣市的公開行程；他也透露，曾聽長輩說過，他的祖先是從金門搬到澎湖，他說自己也是金門人，還曾看過薛家的族譜；他也表示，從清零到共存的政策改變，民眾需要時間適應，這兩年來衛社政人員的辛勞值得肯定。
薛瑞元也提醒各縣市，許多縣市因地制宜發展出不同的防疫應變模式，這些歷史資料都需要被記錄下來，未來都能成為發生重大疫情災難時，可以留給未來參考。
會議中金門縣政府社會處也獲頒110年度「培力地方政府推動婦女服務創新方案」績效卓著獎，縣府也期望中央各部會能持續肯定支持與經費支援，讓金門更能順利配合中央推動各項政策。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言