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高雄市2至5歲幼兒接種疫苗 將贈兒童牙刷1支

中央社／ 高雄21日電

高雄市明天起施打50歲至64歲第4劑及滿6個月至5歲嬰幼兒第1劑疫苗；另23、24日2歲至5歲幼兒於社區接種站接種疫苗，現場致贈兒童牙刷1支。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，明天起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第2次追加劑實施對象擴大開放至50歲以上成人，接種間隔與第1次追加劑間隔5個月以上，確診者建議於確診3個月後再接種。

衛生局並指，6個月至5歲嬰幼兒第1劑疫苗也將於明天施打，其中2歲以下至6個月以上的嬰幼兒因年紀較小，家長可安排就近至高雄市224家疫苗合約院所接種，預約網址為https://vaccine.kcg.gov.tw/

至於滿2歲至5歲幼兒，則可於23日、24日至高雄市10處社區接種站接種，完成接種後，將送兒童牙刷1支。

此外，高雄市65歲以上長輩（含原住民身分55歲以上）第4劑疫苗第2波社區接種站，今天起至28日共8天71站次，接種莫德納疫苗，今天上午接種率約43%，完成接種後，現場可領取700元禮券及快篩試劑2支。

高雄市長陳其邁提醒，Omicron變異株傳染力強，幼兒及長輩即使在家不出門，也有可能透過外出的家人而遭受感染，導致家庭群聚事件發生。為了保護家中幼兒、長輩等家人，應儘早接種疫苗，並遵守戴口罩、勤洗手等防疫基本功。

高雄市今天公布新增2517例COVID-19本土確診個案，盛行率達18.33%，整體疫情持續穩定緩降。

莫德納疫苗 陳其邁

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