影／玩具銀行送愛到金門 超可愛彩繪貨櫃成打卡熱點

由新北市政府社會局、台灣玩具圖書館協會等單位共同發起，經過將近1年的募集，有6千餘件、重達3795公斤的二手玩具，於近日抵達金門金沙鎮后宅，由社團法人金門縣玩具銀行協會接手，展開玩具的第二生命，未來將提供給長輩與幼兒使用。

「玩具貨櫃、彩繪傳情」今天正式上櫃，包括新北市政府社會局副局長許秀能、金門縣政府社會處長董燊、台灣玩具圖書館協會副理事長劉富森、金門縣玩具銀行協會理事長黃淑婉等人都到場共同見證。

董燊表示，現在的小朋友喜新厭舊，家裡的玩具都一堆，社會處原來設有食物銀行，現在玩具也可以成立銀行，透過這樣的平台，讓孩子有機會可以進行玩具交流；他對於現場看到的彩繪貨櫃也相當讚許，直說未來可以成為沙美地區繼摩洛哥後的另一打卡熱點。

許秀能則說，這次很不容易，在新北市17間公共托育服務中心、和泰汽車、宏華國際響應下，共募集6000多件的玩具；她也提及，這次萬海航運捐贈的貨櫃，不只拿來運送玩具，抵達金門後還彩繪成玩具的物流中心，未來也會展開一系列的課程活動，用新北市回收的二手玩具服務金門的兒童、長輩。

黃淑婉則說，她從去年開始，多次到台灣各地見習觀摩取經，希望從環保及教育出發，透過二手玩具的回收再利用，並結合社會工作、青銀共融與幼教專業、志願服務及環境教育等，致力於玩具傳愛及環境永續的推廣，用回收的二手玩具服務金門的兒童、長輩，一起共學、共玩與共享。

她也提及，初步會先到學校去設玩具窩，讓孩子可以到學校去借玩具，而金門玩具銀行協會這邊，每天也會有開放時間，讓孩子與長輩可以到這邊玩，希望未來跟鄉親一起努力，可以做得更多。

值得一提的是，這次有一只玩具貨櫃，台灣玩具圖書館協會邀約萬能科技大學教授盧建光帶領團隊，進行彩繪，主題有多樣的風貌，包括坑道、碉堡、歐亞水獺、鱟、還有鳥都成為彩繪的主題，近日已陸續有人到場拍照打卡。