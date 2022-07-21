快訊

籃球／林書豪下一步轉戰台灣？傳P聯盟新北國王將有動作

戰車鑑定作業遭砲尾環壓傷 24歲士兵「4月才入伍」裝葉克膜搶救

影／玩具銀行送愛到金門 超可愛彩繪貨櫃成打卡熱點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「玩具貨櫃、彩繪傳情」今天登場，有學生已經慕名到場拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影
「玩具貨櫃、彩繪傳情」今天登場，有學生已經慕名到場拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影

由新北市政府社會局、台灣玩具圖書館協會等單位共同發起，經過將近1年的募集，有6千餘件、重達3795公斤的二手玩具，於近日抵達金門金沙鎮后宅，由社團法人金門縣玩具銀行協會接手，展開玩具的第二生命，未來將提供給長輩與幼兒使用。

「玩具貨櫃、彩繪傳情」今天正式上櫃，包括新北市政府社會局副局長許秀能、金門縣政府社會處長董燊、台灣玩具圖書館協會副理事長劉富森、金門縣玩具銀行協會理事長黃淑婉等人都到場共同見證。

董燊表示，現在的小朋友喜新厭舊，家裡的玩具都一堆，社會處原來設有食物銀行，現在玩具也可以成立銀行，透過這樣的平台，讓孩子有機會可以進行玩具交流；他對於現場看到的彩繪貨櫃也相當讚許，直說未來可以成為沙美地區繼摩洛哥後的另一打卡熱點。

許秀能則說，這次很不容易，在新北市17間公共托育服務中心、和泰汽車、宏華國際響應下，共募集6000多件的玩具；她也提及，這次萬海航運捐贈的貨櫃，不只拿來運送玩具，抵達金門後還彩繪成玩具的物流中心，未來也會展開一系列的課程活動，用新北市回收的二手玩具服務金門的兒童、長輩。

黃淑婉則說，她從去年開始，多次到台灣各地見習觀摩取經，希望從環保及教育出發，透過二手玩具的回收再利用，並結合社會工作、青銀共融與幼教專業、志願服務及環境教育等，致力於玩具傳愛及環境永續的推廣，用回收的二手玩具服務金門的兒童、長輩，一起共學、共玩與共享。

她也提及，初步會先到學校去設玩具窩，讓孩子可以到學校去借玩具，而金門玩具銀行協會這邊，每天也會有開放時間，讓孩子與長輩可以到這邊玩，希望未來跟鄉親一起努力，可以做得更多。

值得一提的是，這次有一只玩具貨櫃，台灣玩具圖書館協會邀約萬能科技大學教授盧建光帶領團隊，進行彩繪，主題有多樣的風貌，包括坑道、碉堡、歐亞水獺、鱟、還有鳥都成為彩繪的主題，近日已陸續有人到場拍照打卡。

金門縣玩具銀行協會表示，希望未來能夠在金門各鄉鎮公所及學校，能夠成立物流中心及二手玩具回收據點，藉由玩具回收再利用，才能達到環境保護，讓愛永續傳承，讓金門成為一個環境永續的玩具島。

「玩具貨櫃、彩繪傳情」今天正式上櫃，包括新北市政府社會局副局長許秀能、金門縣政府社會處長董燊、台灣玩具圖書館協會副理事長劉富森、金門縣玩具銀行協會理事長黃淑婉等人都到場共同見證。記者蔡家蓁／攝影
「玩具貨櫃、彩繪傳情」今天正式上櫃，包括新北市政府社會局副局長許秀能、金門縣政府社會處長董燊、台灣玩具圖書館協會副理事長劉富森、金門縣玩具銀行協會理事長黃淑婉等人都到場共同見證。記者蔡家蓁／攝影
新北市政府社會局副局長許秀能與金門縣政府社會處長董燊將玩具從貨櫃裡搬出來。記者蔡家蓁／攝影
新北市政府社會局副局長許秀能與金門縣政府社會處長董燊將玩具從貨櫃裡搬出來。記者蔡家蓁／攝影
「玩具貨櫃、彩繪傳情」今天登場，與會貴賓一起啟動。記者蔡家蓁／攝影
「玩具貨櫃、彩繪傳情」今天登場，與會貴賓一起啟動。記者蔡家蓁／攝影
「玩具貨櫃、彩繪傳情」今天上櫃，新北市政府社會局副局長許秀能（右）、金門縣政府社會處長董燊（中）、金門縣玩具銀行協會理事長黃淑婉（左）等人傳遞玩具上櫃。記者蔡家蓁／攝影
「玩具貨櫃、彩繪傳情」今天上櫃，新北市政府社會局副局長許秀能（右）、金門縣政府社會處長董燊（中）、金門縣玩具銀行協會理事長黃淑婉（左）等人傳遞玩具上櫃。記者蔡家蓁／攝影

金門

延伸閱讀

金門喜迎6千件二手玩具 貨櫃傳愛變身打卡景點

影／金門2大學生騎車對撞 機車變廢鐵碎片散落一地

金門確診+135累計破8千例 縣府籲民眾疫苗打好打滿

苗栗縣長徐耀昌率團訪金 大談昔日金門當兵歲月

相關新聞

影／玩具銀行送愛到金門 超可愛彩繪貨櫃成打卡熱點

由新北市政府社會局、台灣玩具圖書館協會等單位共同發起，經過將近1年的募集，有6千餘件、重達3795公斤的二手玩具，於近日...

高雄內門不只大年初二回娘家才辦桌 88節也揪千人同宴

高雄內門區大年初二回娘家辦桌活動全國知名，今年起「爸爸節」也將辦桌，預計在8月6日及7日登場 的「夏日熱情，芭芭同慶」活...

籌備6年 排灣族民族議會8月1日在屏縣獅子鄉成立

全台排灣族人口約有10多萬人，主要以屏東縣、台東縣為主，是原住民族中人口第二多，排灣族民族議會歷經6年多籌備，將在今年8...

金門醫院內視鏡治療中心正式啟用 服務再升級

衛生福利部金門醫院內視鏡中心今天正式剪綵開幕，嶄新的內視鏡中心有專業的醫師群與最新醫療設備，縣府秘書長陳祥麟也期許金門醫...

才剛慰勞完高市警分局與清潔隊 議長曾麗燕確診咳嗽

高雄市議會議長曾麗燕前兩天勤跑基層慰問警局及各地清潔隊，今早宣布確診新冠肺炎，立即暫停行程進行居家隔離。曾麗燕表示，疫情...

原味混搭 原民文化大港在高雄

當細膩的原民傳統工藝，遇見次世代潮流設計，在駁二藝術特區帶來獨特的創意火花！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。