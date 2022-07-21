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因應居民就醫需求 台澎間航班22日起日留3機位

中央社／ 澎湖縣21日電

澎湖縣政府今天宣布，為協助鄉親應急、就醫者往返台澎間搭機需求，7月22日起到8月21日，澎湖至台北與高雄2航線，每天下午時段、1個航班保留3個機位，供縣籍民眾應急與醫療需求。

澎湖縣政府旅遊處表示，國旅補助自7月15日實施，預期有大量遊客到澎湖，縣籍民眾有緊急事故處理與赴台醫療的機位，可能一票難求，決定自7月22日起至8月21日止，澎湖至台北與高雄2航線，保留機位供急需民眾登記使用。

旅遊處表示，考量澎湖居民應急或緊急醫療搭機需求，與華信航空簽定合約，澎湖至台北與高雄2條航線，自7月22日起擇每日下午時段、每航班保留3個機位，試辦1個月，以奔喪、就醫和探病者為優先，有急需民眾，可利用0800880180或1999專線登記。

旅遊處說，依航空公司規定，鄉親如已購買其它時段機票，不適用本保留航班，須重新購票。另除保留機位機制外，航空公司對於鄉親有其他時段緊急機位需求，仍會積極協助。

澎湖縣 航線

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