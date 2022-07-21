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高雄內門不只大年初二回娘家才辦桌 88節也揪千人同宴
高雄內門區大年初二回娘家辦桌活動全國知名，今年起「爸爸節」也將辦桌，預計在8月6日及7日登場 的「夏日熱情，芭芭同慶」活動，首日即在南海紫竹寺廣場盛大舉辦「名廚饗宴」，每桌8800元，目標百桌千人同宴，即起開放預訂，邀大家品嘗內門總鋪師的拿手廚藝，訂桌可洽內門區農會（07）667-2161。
高雄內門區農會今天舉辦記者會為「百桌千人同宴」認購活動與「夏日熱情，芭芭同慶」活動暖身，現場由李文棧、洪輝雄及劉偉柏三名資深總鋪師端出經典辦桌好菜，搭配新開發的內門惡地芭蕉及紅心芭樂等在地農產系列口味冰淇淋供試吃，廣邀民眾8月到內門作客。
內門區農會總幹事洪輝煌表示，內門區大年初二回娘家辦桌活動全國聞名，今年起爸爸節也加碼辦桌供認購。在農委會，南區水資源局及高市府、高市農會大力協助，「爸爸節」前夕將在南海紫竹寺廣場舉辦為期2天的產業文化活動，屆時有惡地芭蕉及紅心芭樂開發的全新的冰淇淋口味供民眾消暑，也有鮮果試吃，農產展售市集及食農教育等精采活動，並舉辦首屆優質芭蕉評鑑。
洪表示，現場佈置精緻的網美牆，民眾與芭樂、芭蕉一起拍照打卡即可獲得限量好禮，Replace行動廚房Nick老師也會到場帶大家製作甜點或手作體驗，有吃有玩。
高雄市政府農業局副局長王正一表示，內門區四面山巒疊繞，猶如守關的羅漢，全區為富含礦物質的泥岩地質，得天獨厚的地理環境孕育芭樂、鳳梨、龍眼、芭蕉等豐富農場，味美價優。遠近馳名的辦桌文化也邀三大總鋪師同展手藝，適逢一年一度的父親節，大家可相揪大啖總鋪師手路菜。
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