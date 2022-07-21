籌備6年 排灣族民族議會8月1日在屏縣獅子鄉成立

全台排灣族人口約有10多萬人，主要以屏東縣、台東縣為主，是原住民族中人口第二多，排灣族民族議會歷經6年多籌備，將在今年8月1日宣布正式成立排灣族民族議會，總召集人、教授樂鍇・祿璞崚岸說，成立民族議會是台灣社會邁向解殖過程中，極具族群意涵一步，未來在民主政治場域，民族議會扮演重要角色。

今天在屏東縣原住民文化會館舉行8月1日成立大會記者會，排灣族民族議會歷經6年多籌備，奔走屏東、台東兩縣市，舉辦23場實體說明會、無數次線上籌備會議，8月1日是原住民日，在屏東縣獅子鄉南世村活動中心成立排灣族民族議會大會。

總召集人、教授樂鍇・祿璞崚岸說，民族議會目的是對外行使族群自決及自治權，建立民族主體性，落實自治的願景。

籌備時期曾一度面臨資源與人力困境，經族人努力與長老教會的參與，克服困難。東部召集人、牧師Sakinu戴明雄今在記者會宣示，回應前總統陳水扁1999 年簽定原住民族與政府新夥伴關係、2002年簽署《原住民族與臺灣政府新的夥 伴關係再肯認協定》與 2004 年「國中有國的準國與國關係」，民族議會肩負族群與政府平等溝通的橋樑，期待排灣族自治的未來。

瑪家鄉排灣部落傳統領袖蕭惠美擔任北區副召集人，她說，排灣族民族議會成立，建立大排灣族意義，北大武山是祖先永久居住處，天神降到世上唯一著落地，如同琉璃珠，琉璃珠的每個琉璃就像每個部落、每個人，串成琉璃珠的大武山的圓，象徵著相互支持、信任。

排灣族族群委員同時也是民族議會中區青年代表陳峻鵬說，民族議會成立首要關注，是原住民族轉型正義、原住民族自治、排灣族文化推廣等與族群未來等議題，希望民族議會可以成為族群間溝通橋樑，讓不同族群 間互相理解，對各種議題發展更深入討論。