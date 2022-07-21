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家長控特教生遭師施暴 高市府：要求學校徹查到底

中央社／ 高雄21日電

高雄市一所特教學校的陳姓老師遭家長指控經常對學生施暴，人本基金會上午到校門口前抗議，校方表示，均依法處理，無師師相護；市府教育局表示，要求學校徹查到底並依法懲處。

人本基金會表示，陳姓老師被家長指控對學生施暴，甚至家長也在學校多次目睹陳師以拳頭對學生揍胸、打頭。家長反應：「孩子心臟不好、不要打」，陳師卻回：「你太寵了啦！」

人本基金會表示，去年12月初，陳師又對學生拳打腳踢，甚至呼巴掌，導致學生眼鏡掉落，還要學生在教室外罰站2個多小時、不准上課；學生回家後，家長帶去就醫，醫師檢視傷勢後，隨即通報兒虐。

人本基金會指控，因醫院通報兒虐，依法通報社政單位，社會局也開出兒虐罰單，學校因此啟動校事會議調查處理，但調查後卻指「查無違法」，還對家長說「不要讓老師沒工作」。人本基金會質疑教評會師師相護，要求解聘陳姓老師。

對此，校方回應表示，學校按相關規定，成立校事會議及調查小組處理，調查結果送教育局審查，強調均依法行政處理，無師師相護；至於是否解聘陳師，仍須由校內外教評會委員共同討論決議。

教育局則表示，此案學校於去年12月8日接獲社會局家庭暴力防治中心通報，陳師有疑似體罰學生行為後，立即進行校安通報，並召開校事會議審議。

教育局表示，學校籌組調查小組調查，並提出報調查報告，教育局檢視內容尚有疑義，2次退請學校重新調查，若調查屬實，將依高級中等以下學校解聘不續聘停聘或資遣辦法，移請教評會審議是否解聘處分。

教育局指出，已要求學校主動關懷、輔導學生，提供必要協助，納入學生個別化教育計畫，並加強陳師正向管教知能。教育局也重申，對於體罰事件絕不姑息與究責立場，要求學校徹查到底。

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