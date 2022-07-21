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金門醫院內視鏡治療中心正式啟用 服務再升級

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
內視鏡中心的陳設與嶄新設備。圖／金門醫院提供
內視鏡中心的陳設與嶄新設備。圖／金門醫院提供

衛生福利部金門醫院內視鏡中心今天正式剪綵開幕，嶄新的內視鏡中心有專業的醫師群與最新醫療設備，縣府秘書長陳祥麟也期許金門醫院能給島上居民更溫馨的就醫體驗和更舒適的就醫環境。

包括衛生福利部醫福會副執行長林三齊、金門縣政府秘書長陳祥麟、金門縣衛生局長李錫鑫、金湖鎮長陳文顧、金門醫院院長侯重光、副院長陳根雄、內科主任陳武峻、鏡檢室主任陳英傑等人今早都出席揭牌典禮。

侯重光表示，金門醫院的內視鏡檢查，從民國70年代開始由林仁鑫醫師引進，在原本的舊醫療大樓服務鄉親超過35年，民國103年新醫療大樓啟用後，內視鏡檢查服務搬遷至新醫療大樓二樓門診區，繼續提供專業的鏡檢與超音波服務。

基於地區消化道疾病的患者，在過去幾年來有明顯上升的趨勢。現代人生活步調快又工作壓力大，再加上長期外食，常見消化道疾病如胃食道逆流、消化性潰瘍、腸胃道息肉與消化道癌症等發生率不斷升高，嚴重影響其生活品質與健康，上述的檢查能達到早期發現，讓後續的治療能更迅速更精準，減少未來疾病的嚴重度。

金門醫院經過這幾年的努力，嶄新的內視鏡檢查中心終於成立，除了引進最新儀器外，也與麻醉科合作提供更舒適的無痛鏡檢服務外，另設立恢復觀察室，讓患者在受檢後能接受更完善的觀察，大大提升病人安全的落實。

侯重光也說，未來肝膽腸胃科醫師不斷有新血加入，致力於新的醫療技術的發展與精進，以減少民眾赴台的不便與不安。

衛生福利部金門醫院內視鏡中心今天正式剪綵開幕， 由衛生福利部醫福會副執行長林三齊、金門縣政府秘書長陳祥麟、金門縣衛生局長李錫鑫等人共同主持揭幕儀式。圖／金門醫院提供
衛生福利部金門醫院內視鏡中心今天正式剪綵開幕， 由衛生福利部醫福會副執行長林三齊、金門縣政府秘書長陳祥麟、金門縣衛生局長李錫鑫等人共同主持揭幕儀式。圖／金門醫院提供
鏡檢室主任陳英傑協助向貴賓導覽解說內視鏡中心的設備。圖／金門醫院提供
鏡檢室主任陳英傑協助向貴賓導覽解說內視鏡中心的設備。圖／金門醫院提供

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