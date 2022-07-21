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迎文博會、設計展 高市推「集章」邀循線蒐集

中央社／ 高雄21日電

迎2022年台灣文博會及台灣設計展，高市文化局推「集章」活動，8月1日至10月30日，100枚紀念章設置於歷史場景、藝文場館等處，讓民眾循線蒐集，創造與土地的連結記憶。

2022年台灣文博會及台灣設計展均將在高雄舉行，台灣文博會8月5日至14日舉行，台灣設計展則預計10月17日至23日登場。

為迎接兩大重要會展，高雄市政府文化局今天發布新聞稿表示，文化局推出遍布38個行政區的「台灣設計，高雄百點集章行動」，8月1日起至10月30日，100枚紀念章設置於歷史場景、藝文場館等處，讓民眾循線蒐集。

市長陳其邁表示，高雄每個角落都有值得探索的故事與風景，集章活動範圍遍布38區，有不少歷史悠久的文化景點，如修復完即將啟用的原愛國婦人會館、全台唯一保有機械聯動裝置的北號誌樓等。

陳其邁說，循線集章，可以讓更多民眾踏足不曾到訪的場域，重新以歷史與人文的角度認識高雄，也加深與這片土地的情感連結。

副市長史哲說，台灣設計之始，可溯及近百年前「始政四十周年記念台灣博覽會」，當時更以紀念戳章帶動一股收集風潮，這次高雄規畫「集章」活動，以百枚紀念章向百年歷史致敬。

文化局長王文翠表示，100個集章處除了有實體的印章供民眾蓋印，LINE加「高雄市政府」好友，手機開啟LINE Beacon功能後，可同時進行虛擬集章，集滿15枚虛擬章還能兌換一個NFT。

文化局表示，集章本8月1日起可於文化局場館免費索取，贈完為止；詳細集章景點、集章本索取地點與虛擬集章操作方式將於7月25日上線，可至「台灣設計設計台灣」官網（https://twdesign.tw/）查詢。

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