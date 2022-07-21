聽新聞
test
0:00 / 0:00
才剛慰勞完高市警分局與清潔隊 議長曾麗燕確診咳嗽
高雄市議會議長曾麗燕前兩天勤跑基層慰問警局及各地清潔隊，今早宣布確診新冠肺炎，立即暫停行程進行居家隔離。曾麗燕表示，疫情發燒後天天快篩，這二天有輕微咳嗽，今早快篩出現陽性反應，目前主要症狀是咳嗽，一切安好。
國民黨高雄市長參選人柯志恩10日和立法院前院長王金平、議長曾麗燕等人共進早餐，隔日宣布確診。不過聚會後包含曾麗燕在內的其他賓客快篩都是陰性。目前柯志恩進入自主健康管理期，曾麗燕則在今早透過議會宣布確診，議長辦公室及服務處同步進行清消。
曾麗燕說，平日雖然盡力做好防疫措施，仍然確診COVID-19，除咳嗽外，目前一切安好，在家隔離及休息，希望近日與她接觸的市民朋友要特別注意身體狀況，大家多多保重。
前兩天，曾麗燕率王義雄、李順進、陳致中、蔡武宏、童燕珍、曾俊傑、林于凱、郭建盟、陳若翠、吳益政、黃紹庭等議員先後前往警察局前鎮、小港和三民二分局，以及前鎮、小港、苓雅、新興、前金等區清潔隊頒贈慰勞金，感謝基層員警及清潔隊員堅守崗位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言