才剛慰勞完高市警分局與清潔隊 議長曾麗燕確診咳嗽

高雄市議會議長曾麗燕前兩天勤跑基層慰問警局及各地清潔隊，今早宣布確診新冠肺炎，立即暫停行程進行居家隔離。曾麗燕表示，疫情發燒後天天快篩，這二天有輕微咳嗽，今早快篩出現陽性反應，目前主要症狀是咳嗽，一切安好。

國民黨高雄市長參選人柯志恩10日和立法院前院長王金平、議長曾麗燕等人共進早餐，隔日宣布確診。不過聚會後包含曾麗燕在內的其他賓客快篩都是陰性。目前柯志恩進入自主健康管理期，曾麗燕則在今早透過議會宣布確診，議長辦公室及服務處同步進行清消。

曾麗燕說，平日雖然盡力做好防疫措施，仍然確診COVID-19，除咳嗽外，目前一切安好，在家隔離及休息，希望近日與她接觸的市民朋友要特別注意身體狀況，大家多多保重。