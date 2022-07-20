苗栗縣長徐耀昌率團訪金 大談昔日金門當兵歲月

苗栗縣長徐耀昌今天率團蒞金，與金門縣長楊鎮浯展開兩縣縣政交流，首日召開座談會，針對農業生態保育、觀光發展、警政及文化等各項議題進行交流，楊鎮浯特別稱讚苗栗縣在生態保育的努力，值得金門縣借鏡。

苗栗縣政府此次由縣長徐耀昌率隊，今日起進行為期3天的交流行程，這也是徐耀昌上任以來，首次與金門縣進行交流。雙方今天下午在金湖飯店舉辦「縣政交流座談會」，聚焦農業生態保育、觀光發展、警政及文化等重要議題。

楊鎮浯表示，近幾年來金門與苗栗的合作日益緊密，疫情期間金酒公司出產的防疫酒精特別與苗栗分享，酒廠也與白沙屯拱天宮首度聯名推出二款「戰酒黑金龍白沙屯媽祖紀念酒」，獲得市場好評。

他也提及，金門有許多珍貴資產，在野生動物部分，歐亞水獺是重要保育物種，苗栗縣則是全國第一個為單一物種「石虎」訂定「石虎保育自治條例」的縣市，同時在生態友善廊道的修建上也有頗多努力，他們的經驗值得金門縣政府借鏡。

徐耀昌回憶當兵抽到「金馬獎」，在民國67年到金門當兵，停留了一年，之後2年回到本島當兵，而他的2位兄長也來金門當兵，跟金門的淵源很深；他提及，他剛上任時，苗栗縣府負債約600多億，讓他一直羨慕金門是全台灣最有錢的縣市。

此次交流議題，苗栗縣政府提出「石虎保育施政與成果」、「舊山線鐵道活化再利用及邁向金擘獎之路」、「建置電子巡簽，打造科技巡邏」、「111年白沙屯媽祖進香勤務作為」4項主題；金門縣政府提出「金門歐亞水獺保育業務分享」、「觀光品牌年輕化-以『行動旅服、海洋藝術季、陽翟大街活化』為例」、「權利車使用者資料庫建置試辦計畫分享」、「文化推廣成果」主題。另外，工商經驗成果分享也是本次交流的重點。

縣府說明，苗栗縣政府對於石虎保育的努力，全國有目共睹，興建全國第一座野生動物跨河友善通道外，也制定「石虎保育自治條例」，成為全國第一個立法通過保護單一物種的縣市政府，藉由直接立法來幫助瀕危的石虎，相關策略值得金門縣借鏡，用以加強推動水獺、金龜保育工作。