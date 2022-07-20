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苗栗縣長徐耀昌率團訪金 大談昔日金門當兵歲月

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯致贈金門高粱酒給苗栗縣長徐耀昌，希望兩縣情誼長長久久。記者蔡家蓁／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門縣長楊鎮浯致贈金門高粱酒給苗栗縣長徐耀昌，希望兩縣情誼長長久久。記者蔡家蓁／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

苗栗縣長徐耀昌今天率團蒞金，與金門縣長楊鎮浯展開兩縣縣政交流，首日召開座談會，針對農業生態保育、觀光發展、警政及文化等各項議題進行交流，楊鎮浯特別稱讚苗栗縣在生態保育的努力，值得金門縣借鏡。

苗栗縣政府此次由縣長徐耀昌率隊，今日起進行為期3天的交流行程，這也是徐耀昌上任以來，首次與金門縣進行交流。雙方今天下午在金湖飯店舉辦「縣政交流座談會」，聚焦農業生態保育、觀光發展、警政及文化等重要議題。

楊鎮浯表示，近幾年來金門與苗栗的合作日益緊密，疫情期間金酒公司出產的防疫酒精特別與苗栗分享，酒廠也與白沙屯拱天宮首度聯名推出二款「戰酒黑金龍白沙屯媽祖紀念酒」，獲得市場好評。

他也提及，金門有許多珍貴資產，在野生動物部分，歐亞水獺是重要保育物種，苗栗縣則是全國第一個為單一物種「石虎」訂定「石虎保育自治條例」的縣市，同時在生態友善廊道的修建上也有頗多努力，他們的經驗值得金門縣政府借鏡。

徐耀昌回憶當兵抽到「金馬獎」，在民國67年到金門當兵，停留了一年，之後2年回到本島當兵，而他的2位兄長也來金門當兵，跟金門的淵源很深；他提及，他剛上任時，苗栗縣府負債約600多億，讓他一直羨慕金門是全台灣最有錢的縣市。

此次交流議題，苗栗縣政府提出「石虎保育施政與成果」、「舊山線鐵道活化再利用及邁向金擘獎之路」、「建置電子巡簽，打造科技巡邏」、「111年白沙屯媽祖進香勤務作為」4項主題；金門縣政府提出「金門歐亞水獺保育業務分享」、「觀光品牌年輕化-以『行動旅服、海洋藝術季、陽翟大街活化』為例」、「權利車使用者資料庫建置試辦計畫分享」、「文化推廣成果」主題。另外，工商經驗成果分享也是本次交流的重點。

縣府說明，苗栗縣政府對於石虎保育的努力，全國有目共睹，興建全國第一座野生動物跨河友善通道外，也制定「石虎保育自治條例」，成為全國第一個立法通過保護單一物種的縣市政府，藉由直接立法來幫助瀕危的石虎，相關策略值得金門縣借鏡，用以加強推動水獺、金龜保育工作。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門縣長楊鎮浯與金門鄉親同時也是苗栗縣工策會總幹事王錦芬兩人相見歡，一見面就來個擁抱。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯與金門鄉親同時也是苗栗縣工策會總幹事王錦芬兩人相見歡，一見面就來個擁抱。記者蔡家蓁／攝影
金門縣與苗栗縣進行縣政交流座談，針對農業生態保育、觀光發展、警政及文化等各項議題進行交流。記者蔡家蓁／攝影
金門縣與苗栗縣進行縣政交流座談，針對農業生態保育、觀光發展、警政及文化等各項議題進行交流。記者蔡家蓁／攝影
苗栗縣長徐耀昌致贈琉璃「神采飛羊」給金門縣長楊鎮浯，祝福他一切順利。記者蔡家蓁／攝影
苗栗縣長徐耀昌致贈琉璃「神采飛羊」給金門縣長楊鎮浯，祝福他一切順利。記者蔡家蓁／攝影

金門 徐耀昌 楊鎮浯

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