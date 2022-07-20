高市整建仁武營區讓綠地更友善 護樹團體卻批森林浩劫

高雄仁武、大社區近年人口激增，休憩需求大增，市府相中閒置多年的仁武營區，部分移撥作中山大學醫學院校地，16公頃整建成森林浴場，市長陳其邁今前往視察，藍綠議員都認同，但護樹團體批大規模怪手進駐整地，將2、30年天然植被鏟除殆盡，再花錢換植草皮，無異生態浩劫，嘆原本是平地生態塊寶，如今特色盡失。

高市工務局長楊欽富表示，仁武西營區封閉多年，原本雜草蔓生，像陰森鬼域，民眾不敢親近，也隱藏治安隱憂，市長責成工務局打造成北高雄森林浴場，他們拆除掉廢棄營舍，保有既有林木，做簡易步道，採低度開發，只是返回過去軍營生態樣貎。

位在仁武與大社交界的「仁武營區」，過去是八軍團101師駐紮地，與衛武營是高雄唯二的新兵訓練中心，後來軍方撤離，現地閒置，1988年部分畫為中山大學校地，但中山大學醫學院日前才動土。

占地16公頃的北側營區因應區域人口增加，由工務局花1200萬整建成森林公園，新植200棵白千，鋪設草皮，串連中山大學校區，為當地增添近40公頃綠意，市長陳其邁今天前往視察，強調施政就是要就市民的需要，解決大家生活的痛點，在地16里里長及民代均樂見「軍營圍牆終要拆除，民眾擁有無敵綠意」。

新整建北側營區，陽光透入，通徹明亮，不過「森林城市協會」卻痛批，市府整建前未召開修剪樹木委員會研商，由怪手進駐將孕育2、30自行生長的林木全視為雜木鏟除，對照空拍圖就知道多少被砍，簡直是森林浩劫，這種水泥思維、工程頭腦，實在荒唐。

森林城市協會理事長莊傑任說，仁武營區封閉2、30年，本身就很自然，植物及生態多樣性，幾乎是高雄平地瑰寶，依國外成功案例，市府要將營區闢成森林休閒場域，只要把步道做好，就是很棒的森林浴場，如今卻白白喪失機會。

南台灣植物保育學會會長楊吉壽說，怪手進駐，破壞天然植被及林木根系，現在看起來是很透亮，但太乾太熱，小動物無處躲藏，菌類、蟲類一進去，以後颱風不必來，樹木無風必倒！