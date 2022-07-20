南部三縣市萬安45號演習7/27登場 人車須受管制

今年「萬安45號」南部地區演習，訂7月27日在高雄、台南、屏東登場，高雄市警局今天表示，行政院核定，須實施人車、燈火管制及疏散避難，演習警報發放後，人、車一律接受警察及民防人員管制，違反規定將依民防法，最重可處15萬元罰鍰。

高雄市警局表示，萬安45號南部地區演習，訂7月27日下午1點30分至2點實施，發放緊急警報音符為1長音、2短音，長音15秒，短音各5秒，各音節間間隔5秒，連續3次，共計115秒；下午2時解除警報為1長音90秒。

國防部在當天下午1點30分演習警報一發放，會利用「空中威脅告警系統」，發送演習手機簡訊給民眾的行動電話，提醒民眾演習相關事項，並於下午2時發送演習結束訊息。

高雄市警局規畫，當天在楠梓科技產業園區舉行民眾緊急避難、災害搶救及戰災醫療救護等演練。

高雄市警局表示，演習警報發放後，人、車一律接受警察及民防人員指揮，就地確實進入防空避難處所，演習地區內各公、民營工廠、公司及住戶應緊閉門窗及實施燈火管制。在高速公路或快速道路的車輛，不管制行駛，但下交流道後，須接受引導疏散避難。

高鐵、台鐵及捷運、輕軌各班次列車正常行駛，高雄機場、高雄港口停泊班機及船舶照常起降或靠、離港，但旅客應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。

高雄市警局表示，民眾可透過「警政服務APP-防空疏散避難專區」、「高雄市政府警察局全球資訊網-防空疏散避難專區」或「高市警LINE官方帳號」，查詢所在地的防空避難處所，查詢自身周邊防空避難位置。人、車不依規定疏散避難或不接受員警、民防人員指揮管制者，依民防法可處15萬元罰鍰。