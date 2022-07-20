「未驚動廟方」 柯志恩孤軍至玉皇宮參拜
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天解隔第二天，趁行程空檔到三民區玉皇宮參拜、安太歲。外界關注柯志恩是否與玉皇宮主委許文良碰面，柯志恩說，今天未驚動廟方，只是單純個人祈福，隔一段時間，有機會將利用各種管道向許文良當面請益。
玉皇宮主委許文良一向挺藍，本月初市長陳其邁在玉皇宮受到禮遇、歡迎，被視為拔樁成功。許文良日前熱情相迎陳其邁，當天也有不少國民黨籍里長列隊歡迎，許文良期間更豪情地說，「這次他會號召天公ㄚ黨大力支持陳其邁。」這樣的舉動讓綠營士氣大振。
柯志恩今天表示，自己趁著開會空檔，就跟助理到玉皇宮拜拜、安太歲，「其他的沒有多想」。柯說，今年是自己的本命年，「正所謂太歲當頭做，無喜恐有禍」，希望趁著農曆7月前替自己安太歲。她在臉書上特地寫著「默默」前往鄰近的玉皇宮，「沒有驚動任何人，也沒有告知廟方」，單純祈求國泰民安，讓自己克服未來種種挑戰、逆水行舟、奮勇前行。
當時拔樁說一出，柯志恩回應，政治人物到廟宇祈福相當正常，不需要刻意比拚誰拔樁誰，「政治不用如此」。柯志恩坦言，自己能理解選舉將至，民代都會有考量、壓力，她能同理，自己也會努力爭取更多曝光、認同。
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