快訊

獨／潤泰雙雄淨值危機 尹衍樑獨家專訪：南山準備上市

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產危機

「未驚動廟方」 柯志恩孤軍至玉皇宮參拜

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩今利用行程空檔至三民區玉皇宮參拜、安太歲。記者林巧璉／翻攝
國民黨高雄市長參選人柯志恩今利用行程空檔至三民區玉皇宮參拜、安太歲。記者林巧璉／翻攝

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天解隔第二天，趁行程空檔到三民區玉皇宮參拜、安太歲。外界關注柯志恩是否與玉皇宮主委許文良碰面，柯志恩說，今天未驚動廟方，只是單純個人祈福，隔一段時間，有機會將利用各種管道向許文良當面請益。

玉皇宮主委許文良一向挺藍，本月初市長陳其邁在玉皇宮受到禮遇、歡迎，被視為拔樁成功。許文良日前熱情相迎陳其邁，當天也有不少國民黨籍里長列隊歡迎，許文良期間更豪情地說，「這次他會號召天公ㄚ黨大力支持陳其邁。」這樣的舉動讓綠營士氣大振。

柯志恩今天表示，自己趁著開會空檔，就跟助理到玉皇宮拜拜、安太歲，「其他的沒有多想」。柯說，今年是自己的本命年，「正所謂太歲當頭做，無喜恐有禍」，希望趁著農曆7月前替自己安太歲。她在臉書上特地寫著「默默」前往鄰近的玉皇宮，「沒有驚動任何人，也沒有告知廟方」，單純祈求國泰民安，讓自己克服未來種種挑戰、逆水行舟、奮勇前行。

當時拔樁說一出，柯志恩回應，政治人物到廟宇祈福相當正常，不需要刻意比拚誰拔樁誰，「政治不用如此」。柯志恩坦言，自己能理解選舉將至，民代都會有考量、壓力，她能同理，自己也會努力爭取更多曝光、認同。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今利用行程空檔至三民區玉皇宮參拜、安太歲。記者林巧璉／翻攝
國民黨高雄市長參選人柯志恩今利用行程空檔至三民區玉皇宮參拜、安太歲。記者林巧璉／翻攝

陳其邁 安太歲 國民黨

延伸閱讀

柯志恩稱台北看高雄「何錯之有」 綠營：踩高雄人紅線

影／民調大勝柯志恩 陳其邁：實在做事是我們的態度

柯志恩民調落後陳其邁43個百分點 柯團隊：跟4年前情形一樣

柯志恩批高雄社宅慢半拍 綠營：這是暗酸韓國瑜嗎？

相關新聞

大變身！舊鐵路廊帶轉型 屏縣府投注15億打造「東港新都心」

東港大變身！屏東縣政府近年在東港鎮「機九」機關用地規畫東港社會福利綜合館、東港地區縣屬機關聯合辦公大樓、王船文化館、東港...

南部萬安45號演習7/27登場 人車須受管制

今年「萬安45號」南部地區演習，訂7月27日在高雄、台南、屏東登場，高雄市警局今天表示，行政院核定，須實施人車、燈火管制...

旗津黑沙玩藝節彩蛋 65米長滑水道、大型戲水池免費玩

2022旗津黑沙玩藝節今年首度結合啤酒嘉年華，繼上周「國民姐夫」具俊曄嗨翻全場後，觀光局今天公布本周彩蛋「氣墊嘉年華」，...

守護澎湖民眾健康 三總完成離島首例開心手術

三總澎湖分院今天發表完成離島首例開心手術，75歲長者慶生出院休養，澎湖縣衛生局也代表旅外人士陳合泰捐贈5台AI人工心電圖...

解決文台寶塔停車問題 盼引進遊客活絡當地觀光

建於明朝的文台寶塔是金門重要的國定古蹟，但卻因停車場問題，一般旅行社都未能列入遊客參觀景點，出生金門城的縣議員石永城昨日...

會呼吸的排灣族石板屋獲NDA獎 世界看見屏東設計力

屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會打造的「會呼吸的排灣族石板屋」，勇奪法國NOVUM DESIGN AWARD建築設計類...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。