大變身！舊鐵路廊帶轉型 屏縣府投注15億打造「東港新都心」

東港大變身！屏東縣政府近年在東港鎮「機九」機關用地規畫東港社會福利綜合館、東港地區縣屬機關聯合辦公大樓、王船文化館、東港轉運站及停車場等重大工程，爭取逾15億經費投入興建，結合交通轉運、地方社會福利功能、並融入當地重要的迎王文化，未來打造東港新都心，將陸續在2024年完工啟用。

縣府秘書長邱黃肇崇說，東港各項公共建設集中規畫興建，提供一站式服務，鎮公所新行政大樓遷建此處，民眾洽公不需東奔西跑。

無黨籍議員林蔡鳳梅說，東港行政機關散落鎮內，戶政事務所在漁會1樓，社福空間在漁會3樓，縣屬機關聯合辦公大樓興建，民眾辦事情不用分頭跑。東港是旅客造訪琉球必經之地，期盼帶動東港大鵬灣觀光。

民進黨籍議員許展維說，屏東縣有恆春鎮、東港鎮與潮州鎮，潮州鎮有鐵路、快速道路，東港除漁業，縣府打造東港行政園區，未來連結高雄捷運延伸到東港路廊，交通規畫整合，帶動大鵬灣發展。

縣府秘書長邱黃肇崇說，東港「機九」機關用地在船頭路，原為台鐵東港站，鐵路東港支線廢道，荒廢許久，2003年7月東港都市計畫通盤檢討時提出變更，2005年擬定細部計畫，2019年符合東港都市發展現況及投入重大公共建設的需要，再次辦理都市計畫調整變更為目前土地使用分區配置。

「機九」總面積4.2公頃，各項工程施作中，地政處指出，縣府向台鐵花1.8億元有償撥用，從2019年到2023年，分4期付款給台鐵。

各項建設工程，東港地區縣屬機關聯合辦公大樓，結合東港地政、戶政事務所、財稅局東港分局及東港鎮衛生所（含長照）等機關的聯合行政大樓，經費3.8億元，去年7月動工，2023年1月完工啟用。

東港轉運站，解決東港交通壅塞，經費8600萬，今年5月動工，預計2023年6月完工啟用，新闢東港轉運站-東港泊區-鹽埔泊區接駁公車路線，方便遊客轉乘。

王船文化館，館內將有一艘等比例打造王船實體懸浮在館場室內大廳上方做為典藏，總經費8.1億元（含策展），去年12月動工，2024年9月底前正式開館。