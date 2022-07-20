旗津黑沙玩藝節彩蛋 65米長滑水道、大型戲水池免費玩

2022旗津黑沙玩藝節今年首度結合啤酒嘉年華，繼上周「國民姐夫」具俊曄嗨翻全場後，觀光局今天公布本周彩蛋「氣墊嘉年華」，有高達15米急速滑水道、長65米城市滑水道、比籃球場大的戲水池等氣墊設施，每周五、六、日要讓小朋友免費玩翻天。

觀光局長周玲妏表示，上周六具俊曄表演吸引萬名人潮，本周六起加碼9座適合不同年齡層的氣墊遊具，「整個旗津都是遊樂場」，氣墊嘉年華開放時間為7月22日至9月4日，每周五、六、日的下午一點半至晚上六點半，暑期限定通通免費。

旗津啤酒嘉年華本周六活動主題是「西洋金曲趴」，將播放經典西洋歌曲，讓民眾駐足沙灘，欣賞經典西洋金曲，由26Resrart帶來精彩表演，還有熱情的DJ們帶著大家一起隨著音樂一起嗨起來！接連本周日則推出極限衝浪派對，採線上報名。

觀光局說，到旗津除了必看的主題沙雕展以外，蘇美島風涼亭配上藤製躺椅，及近百組的沙灘躺椅休息區讓大家感受「海景第一排」的舒適愜意，一邊吹著海風休息，一邊看著夕陽美景，加上音樂、美食及啤酒，絕對是人生一大享受。8月13日前的每周六的沙灘上，都有海尼根、可倫堡1664、百威等知名品牌啤酒以及在地商圈的澎湃下酒菜可選購。