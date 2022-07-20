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守護澎湖民眾健康 三總完成離島首例開心手術

中央社／ 澎湖縣20日電
三總澎湖分院今天發表完成離島首例開心手術。中央社
三總澎湖分院今天發表完成離島首例開心手術。中央社

三總澎湖分院今天發表完成離島首例開心手術，75歲長者慶生出院休養，澎湖縣衛生局也代表旅外人士陳合泰捐贈5台AI人工心電圖，建構成地區心電圖檢查黃金救命網絡，守護離島民眾健康。

三總澎湖分院今天舉行首例開心手術成果發表暨捐贈5台AI人工心電圖，由三總總院長王智弘主持，包括澎湖縣長賴峰偉、立委楊曜、三總澎湖分院長施宇隆等醫療團隊到場見證澎湖醫療的里程碑。

王智弘表示，澎湖一名75歲長者，本身患有高血壓、心房顫動與缺血性腦中風等症狀，自去年7月起反覆雙手、下肢等嚴重水腫，經院方醫師診療後告知後續需進行手術治療，並決定在澎湖分院接受開刀與治療。

王智弘表示，軍醫局副局長蔡建松今年4月7日親率內湖三總外科醫療團隊跨海到澎湖分院進行開心手術，長達7個小時，患者術後恢復良好，並在5月11日出院返家休養，宣告完成離島首例開心手術，患者還親自寫感謝信給三總醫療團隊，落實「醫師動，病人不動」，期盼在醫療水準不斷提升下，做到所有疾病都可醫療的目標。

楊曜表示，自己在環衛委員會10年，開心手術一般是醫學中心才做的，但三總澎湖分院醫療團隊做到了，開心手術能在地完成，是最開心的事，未來仍將全力爭取醫療設備與醫護人員福利。

賴峰偉說，三總醫療團隊落實「病人不動醫師動」的醫療在地化目標，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，三總更是澎湖專責醫院，對醫護人員的辛勞表示感謝，允諾未來在設備與人力上，縣府將全力支持。

今天也由澎湖縣衛生局副局長彭紋娟代表旅外善心人士陳合泰，捐贈5台AI人工心電圖判讀系統給三總澎湖分院，未來將配置在吉貝、鳥嶼、西嶼等偏鄉離島，建構地區心電圖檢查黃金救命網絡，發揮即時救命功能，守護離島民眾健康。

澎湖縣 手術 衛生局

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