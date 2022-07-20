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解決文台寶塔停車問題 盼引進遊客活絡當地觀光
建於明朝的文台寶塔是金門重要的國定古蹟，但卻因停車場問題，一般旅行社都未能列入遊客參觀景點，出生金門城的縣議員石永城昨日特別邀集相關單位到場會勘，決議將由文化局開會研商如何改善遊覽車的停車動線，另仿古城牆榕樹太茂密，也請金門縣國家公園管理處修剪疏伐。
文台寶塔建於明朝洪武20年（1387），是明太祖命「江夏侯」周德興在金門建的三座石塔之一，也是金門唯一沒有毀於戰火、未受砲彈損傷的明代石塔，不少人喜歡開車到這裡看風景，但卻因停車場問題，遊覽車無法停車。
金門縣文化局長許績鑫昨邀集縣府觀光處、縣府建設處、金門國家公園管理處、金城鎮公所、金門大學國定古蹟第6分區、古城里辦公處等單位代表到場現勘。
石永城表示，目前文台寶塔前的花圃因設有車擋，導致遊覽車無法停放，且抵柱亭旁遊覽車位因高低差問題易造成遊覽車底盤損壞，所以現旅行社都不把文台寶塔列入參觀行程，影響金門城的觀光發展，致使金門城日益沒落。
石永城也提及仿古城牆榕樹太茂密，要求金門國家公園管理處應定期進行修剪，讓週邊環境看起來更舒適。
對此國定古蹟第6分區金門大學教授曾逸仁也認為，因車輛停車動線，近來文台寶塔遊客參觀減少，他認同石議員的提議，應解決停車規劃，才能讓觀光客重新回流。
許績鑫最後裁示，要恢復國定古蹟文台寶塔的觀光客參訪，首要解決的就是停車問題，文化局將再邀集相關單位開會研商，如何改善遊覽車的停車動線，另仿古城牆榕樹太茂密，也會請金門縣國家公園管理處修剪疏伐。
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