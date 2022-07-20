會呼吸的排灣族石板屋獲NDA獎 世界看見屏東設計力

屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會打造的「會呼吸的排灣族石板屋」，勇奪法國NOVUM DESIGN AWARD建築設計類銅獎，這是這座石板屋2度在法國獲獎，再次讓世界看見屏東設計力。

屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會結合社區規畫師打造「會呼吸的排灣族石板屋」，繼榮獲2022巴黎設計獎銀獎後，再勇奪法國NOVUM DESIGN AWARD建築設計類銅獎，讓屏東再度躍上國際。（屏東縣政府提供） 中央社 屏東縣政府發布新聞稿表示，在縣府的支持和樹德科技大學專業輔導下，三地門鄉巴格達外文化藝術協會結合社區規畫師打造「會呼吸的排灣族石板屋」，繼榮獲2022巴黎設計獎銀獎後，再勇奪法國NOVUMDESIGN AWARD（簡稱NDA）建築設計類銅獎。

縣府表示，秉持越在地、越國際的理念打造屏東品牌，讓這座石板屋不僅讓外界看見部落原始生活方式和文化意義，更讓屏東再度躍上國際。

縣長潘孟安表示，縣府自2015年由城鄉發展處開始培訓社區規劃師，積極根據不同區域地方特色，結合環境保護、文化傳承、社區照顧等需求，積極開發地方特色資源，屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會，透過保留傳統文化特色留下歷史紋理，這次再奪國際大獎讓世界看見屏東設計力。

縣府城鄉發展處表示，縣府每年爭取營建署補助執行社區規劃師輔導培訓計畫，今年特別挑選巴格達外的石板屋參與法國NDA設計獎競賽，讓排灣族石板屋閃耀世界舞台，在傳承並保留三地門排灣族原住民的部落文化別具意義，協會自主打造賦予這間會呼吸的排灣族石板屋全新樣貌，讓巴格達外家族成員們回味舊時光，也讓現在年輕一輩更能深切感受到部落原始的生活方式和文化意義，更加深傳承教育的重要使命。

縣府表示，法國NDA辦理的國際設計比賽，世界範圍徵集具有領先設計理念與卓越質量的作品；徵件項目分為10個不同類別的設計領域，包含建築設計、室內設計、城市規劃與景觀設計、家具設計、照明設計、數位藝術和平面設計、包裝設計、珠寶設計、時裝和紡織品設計、攝影和影像處理設計類別，依據作品品質、技術性、設計認證和設計分數等嚴格的評分標準進行裁定，為傑出設計者與優秀作品提高國際能見度。