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反應熱烈！強化亞灣5G AIoT生態系 006688租金補助展延至年底

中央社／ 高雄20日電

高雄市政府推動亞灣5G AIoT創新園區，並為鼓勵廠商進駐，推出「006688」租金補貼專案，原定6月截止，因反應熱烈，市府經發局今天宣布將延長至年底。

經發局今天發布新聞稿表示，006688租金補貼專案對接中央「亞灣5G AIoT創新園區」政策，即第1、2年免租金，3、4年打6折，5、6年8折，規劃招募電信營運、雲端平台、系統整合及5G AIoT等相關企業進駐。

經發局指出，006688租金補貼專案已吸引80多家大廠、加速器及新創進駐；為強化亞灣5G AIoT生態系韌性、招募更多業者加入，將原訂6月底截止申請的006688專案延長至今年底。

經發局長廖泰翔說，006688專案首批核定亞灣區內包括鴻海、國城、台壽及成功等4棟大樓總計約萬坪辦公空間，提供進駐企業總計6年的租金補助。

廖泰翔說，專案推出後吸引仁寶、緯創、亞旭、義隆、西基、夢想、耀睿、方陣聯合、領導力、正方形、亞科11家5G AIoT相關廠商進駐形成生態系，累計補助逾新台幣1.1億元，目前使用率逾9成，尚有2家廠商審查中。

廖泰翔表示，市府將006688專案延長至今年底，盼招募更多大廠在亞灣設置研發中心或示範場域，同時也研擬擴大場域與補助方式，目前已確定納入85大樓，並持續接洽其他場域，預估有望至少再擴增近萬坪使用空間。

租金補貼 亞旭 夢想

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